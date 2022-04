Ranbir Alia Wedding: आलिया भट्ट से वरमाला पहनने के लिए रणबीर कपूर ने कर दिया था कुछ ऐसा, वायरल हो रहा Video

Ranbir Alia Wedding: 5 साल डेट करने के बाद आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर ( Ranbir Kapoor) हमेशा-हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं. रणबीर कपूर आलिया भट्ट पर अपना दिल तो पहले ही हार चुके थे लेकिन शादी की रस्म के दौरान रणबीर कपूर ने सभी घरवालों के सामने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसका अदांजा आलिया भट्ट को बिल्कुल भी नहीं था.

अपनी लेडीलव आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से वरमाला पहनने के लिए रणबीर घुटने के बल जमीन पर बैठ गए थे. रणबीर को ऐसा करते देखा आलिया चौंक गई थीं और बहुत ज्यादा खुश हो गई थीं. इसके बाद आलिया ने रणबीर कपूर को वरमाला पहनाई.

from being so shy and reserved to kissing her whenever he gets a chance, picking her up bridal style, going down on his knees for varmala and the "say hi to my wife"

Ranbir Kapoor, you are so whipped #RanbirAliaWedding pic.twitter.com/cMtJqIamfz

— aloobir ftw. April 15, 2022