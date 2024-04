रणवीर सिंह का डीपफेक वीडियो के खिलाफ सख्त कदम, दर्ज कराई FIR

Ranveer Singh Files FIR: आमिर खान के बाद अब रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है. ये FIR कुछ दिन पहले वायरल हुए डीपफेक वीडियो के खिलाफ करवाई है. जिसमें एक्टर कुछ राजनीतिक दल के ऊपर बात करते दिखे थे. इससे पहसे एक्टर लोगों को इस तरह के डीपफेक वीडियो से बचने की सलाह भी दे चुके हैं.

दर्ज कराई FIR

इस खबर की पुष्टि न्यूज एजेंसी एएनआई ने की. एएनआई के ट्वीट के मुताबिक रणवीर सिंह ने एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवाई है. इस बारे में एक्टर के स्पोक्सपर्सन ने कहा- 'हां, हम लोगों ने पुलिस में उस सोशल मीडिया हैंडिल के खिलाफ शिकायत कराई है जो एक्टर के डीपफेक वीडियो शेयर करके उसे प्रमोट कर रहा है.'

Actor Ranveer Singh files FIR against an AI-generated Deepfake video doing the rounds on social media in which he is purportedly heard voicing his political views.

His spokesperson says, “Yes, we have filed the police complaint and FIR has been lodged against the handle that was… pic.twitter.com/nCT6lsyfCg

— ANI (@ANI) April 22, 2024