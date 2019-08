महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए जेनेलिया-रितेश, दान किए 25 लाख रुपये

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सेलिब्रेट कपल रितेश और जेनेलिया देशमुख ने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दान के लिए दोनों को धन्यवाद दिया है. देवेंद्र फडणवीस ने एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें ये स्टार जोड़ी मंत्री को चेक देते हुए नजर आ रहे हैं.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि महाराष्ट्र बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान देने के लिए धन्यवाद जेनेलिया और रितेश देशमुख. महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों में बनाए गए 432 अस्थायी राहत शिविरों में 3.78 लाख लोगों को स्थानांतरित किया गया है.

रितेश देशमुख ने बताया सफल शादी का मंत्र, Video देखकर छूट जाएगी हंसी

Over the past few days the floods have caused havoc in Maharashtra & other parts of the country..the visuals have been distressing and disturbing, @geneliad and myself met our Hon CM this morning and made a humble contribution towards the CM Relief Fund through ‘Desh Foundation’. https://t.co/t8XaFAuT3A

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 12, 2019