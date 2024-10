बाबा सिद्दीकी की मौत से बॉलीवुड में पसरा माताम, सलमान से लकेर संजय और शिल्पा पहुंचे अस्पताल; तो रितेश बोले- 'बेहद सदमे में हूं...'

Celebs Reaction On Baba Siddique Death: एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई. उन्हें तीन गोलियां लगीं, जिसके बाद उनको तुरंत ही लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. ये घटना बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास हुई, जहां उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है. बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते थे, जिसमें राजनेता से लेकर तमाम बॉलीवुड अभिनेता भी नजर आते थे.

उनकी मौत की खबर से पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल है और सेलेब्स अस्पताल पहुंचे के साथ-साथ सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बाबा सिद्दीकी की मौत पर राजनेत से लेकर अभिनेत कई जानी-मानी हस्तियों ने दुख जाहिर किया, खासकर वे जो उन्हें करीब से जानते थे. इसी बीच रितेश देशमुख ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस खबर को लेकर अपना दुख जाहिर किया और श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'श्री #BabaSiddique जी के निधन की खबर सुनकर बहुत सदमे में हूं'.

Extremely saddened and shocked beyond words to learn about the tragic demise of Shri #BabaSiddique ji - My heart goes out to @zeeshan_iyc and the entire family- May god give them strength to brave this difficult time. The perpetrators of this horrific crime must be brought to… pic.twitter.com/zjNLnspbrp

रितेश देशमुख ने जाहिर किया अपना दुख

उन्होंने लिखा, 'और ये सच में चौंकाने वाली बात है. मेरी संवेदनाएं @zeeshan_iyc और उनके परिवार के साथ हैं. भगवान उन्हें इस मुश्किल समय से निकलने की ताकत दे. दोषियों को जल्द से जल्द कानून के सामने लाना जरूरी है'. इसके अलावा संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने भी ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया और श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'आज बाबा सिद्दीकी के निधन की खबर से मैं हैरान और दुखी हूं. बाबा सिर्फ एक राजनीतिक साथी नहीं थे, वो हमारे परिवार के हिस्से जैसे थे. मेरे पिता के लिए वो बेटे की तरह थे'.

बाबा सिद्दीकी की मौत से सदमे में बॉलीवुड, शिल्पा शेट्टी से लेकर राज कुंद्रा और बाकी सेलेब्स पहुंचे अस्पताल; गमगीन दिखा माहौल

Today, I'm shaken to the by the news of Baba Siddique's tragic death, it has shocked me . Baba was more than a political associate; he was family.

To my father, Baba Siddique was like a son, and to me, he was a brother and a dear friend. Throughout my father's political journey…

— Priya Dutt (@PriyaDutt_INC) October 12, 2024