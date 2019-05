इस सिंगर को सलमान के फैन ने दी जान से मारने की धमकी, कहा- 'तुम्हारे घर में घुसकर...'

नई दिल्ली: बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा और फिल्म इंडस्ट्री के दबंग खान सलमान के बीच पिछले कई दिनों से कुछ ठीक नहीं है. सोना मोहापात्रा सलमान खान को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं और इस वजह से सलमान खान के फैंस उन्हें कई बार ट्रोल भी कर चुके हैं. अब इस दुश्मनी में नया मोड़ आ गया है, एक बार फिर सलमान के एक फैन से सोना को जान से मारने की धमकी दे डाली है. उसने सोना को मैसेज करते हुए धमकी दी कि अगर वह सलमान के खिलाफ बोलना बंद नहीं कि तो वह सोना के घर में घुसकर उसे जान से मार देगा.

Such & such mails come my way regularly , from the followers of this ‘hero’ of bad behaviour. This beacon of ‘human’ values who inspires such serial toxic behaviour is actually claiming the title of #Bharat , drawing parallels with our great nation, nothing lesser. @NCWIndia pic.twitter.com/8cxH6vtZyg

— SONA (@sonamohapatra) May 28, 2019