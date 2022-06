साउथ के सुपरस्टार्स के साथ बढ़ रही Salman Khan की नजदीकी, चिरंजीवी-वेंकटेश संग की पार्टी

Salman Khan Party With South Superstar: जहां एक तरफ बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा में जंग छिड़ी है तो वहीं सलमान खान साउथ के सुपरस्टार्स संग नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं. हाल ही में खबर आई कि सलमान की फिल्म में साउथ एक्टर्स एक्टिंग करने जा रहे हैं तो वहीं अब सलमान की साउथ के सुपरस्टार्स संग तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इनमें सलमान इन एक्टर्स संग पार्टी करते दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें सलमान खान साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और वेंकटेश दग्गुबाती संग नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये तस्वीर चिरंजीवी के घर हुई पार्टी की है. ये पार्टी उन्होंने अपने दोस्त कमल हासन की फिल्म विक्रम के हिट होने के बाद दी जिसमें सलमान खान भी पहुंचे. इन तस्वीरों को खुद चिरंजीवी ने शेयर किया था.

#SalmanKhan (@BeingSalmanKhan) is visiting all of his close friends while he is in Hyderabad filming for his upcoming movie '#KabhiEidKabhiDiwali'. At another private gathering, Salman ran into Tollywood superstars #Chiranjeevi (@KChiruTweets) and #Venkatesh (@VenkyMama). pic.twitter.com/JJouaQsdNF

— Atulkrishan (@iAtulKrishan) June 22, 2022