Mannat New Name Plate Cost: शाहरुख खान ने बदली घर की नेमप्लेट, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Shah Rukh Khan Mannat Name Plate: मायानगरी मुंबई सपनों का शहर है और 3 दशक पहले यहां आए एक शख्स ने सपना देखा था इस शहर पर राज करने का और एक आलीशान घर बनाने का. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) थे. और महज 10 साल के भीतर ही उन्होंने इस सपने को साकार किया. शाहरुख खान का घर मन्नत (Mannat) मुंबई का सबसे महंगा और आलीशान घर है और ये घर इन दिनों काफी सुर्खियों में आ गया है.

डिजाइनर है नेम प्लेट

हाल ही में मन्नत की नेम प्लेट (Mannat Name Plate) को चेंज किया गया है और सोशल मीडिया पर इस नई नेम प्लेट की तस्वीरें छाई हुई हैं. ये नेम प्लेट बेहद ही स्टाइलिश और क्लासिस अंदाज में री डिजाइन की गई है. वहीं अब इन नई नेम प्लेट के बाद इसकी कीमत भी खूब चर्चा में है. क्या आप जानते हैं शाहरुख खान के घर की नई नेम प्लेट की कीमत (Shahrukh Khan mannat New Name Plate)?

गौरी खान ने किया है डिजाइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) ने ही इस नेम प्लेट को डिजाइन किया है. गौरी खान एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं और इस नेम प्लेट को डिजाइन करते वक्त उन्होंने पति शाहरुख की हर पसंद का खूब ख्याल रखा है. खबरों की माने तो काफी समय से गौरी खान इस नेम प्लेट को चेंज करने बारे में सोच रही थीं और अब फाइनली उन्होंने ये कर दिखाया है.

इतनी है कीमत

अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मन्नत की नई नेम प्लेट 20 से 25 लाख में बनकर तैयार हुई है. इस नेम प्लेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो खान परिवार की पर्सनेलिटी को रिफलेक्ट करे. वहीं जितनी कीमत की ये नई नेम प्लेट है उतने में एक मिडिल क्लास शख्स 1 या 2 BHK अपार्टमेंट खरीद सकता है तो एक आलीशान कार भी इस कीमत में आ सकती है. यही कारण है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और उनका घर मन्नत इन दिनों खूब सुर्खियों में है.

