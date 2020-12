Sushant Singh Rajput को नहीं भूल पा रहे Shekhar Suman, कर दिया ऐसा ट्वीट

नई दिल्ली: पूरी दुनिया 2020 से आगे बढ़कर 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन ने एक खाली स्थान छोड़ कर दिया है, जो कभी नहीं भर सकता. हालांकि अभिनेता शेखर सुमन (Shekhar Suman) महसूस करते हैं कि भले ही प्रतिभाशाली युवा अभिनेता शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा जीवित रखेगा.

शेखर सुमन ने सुशांत को किया याद

शेखर सुमन ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को याद किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'नया साल 2021 सुशांत की मौजूदगी से महरूम होगा, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनका जन्मदिन 21 जनवरी, 2021 को होगा. 21 से शुरू और खत्म.'

The new year 2021 wd be bereft of the presence of Sushant but his work will keep him alive https://t.co/8vXNmdbnSN's interesting to note that his bday wd fall on 21.01.2021.starting and ending with 21.#Sushant'sbday

