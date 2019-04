सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिलीज से पहले लीक की 'जबरिया जोड़ी' की कहानी, इस प्रथा पर बनी है फिल्म

नई दिल्ली : अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी आगामी फिल्म 'जबरिया जोड़ी' की शूटिंग पूरी कर ली है. उन्होंने बताया कि यह फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है, जो बिहार के 'पकड़वा विवाह' पर आधारित है. सिद्धार्थ मंगलवार को अपनी सह-कलाकार परिणीति चोपड़ा और निर्देशक प्रशांत सिंह के साथ फिल्म के रैप-अप पार्टी में मीडिया से मुखातिब हुए.

फिल्म के बारे में अभिनेता ने कहा, 'यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो बिहार के पटना की कहानी पर बनाई गई है. इस फिल्म का कांसेप्ट पकड़वा विवाह से लिया गया है. हमने पिछले साल फिल्म की शूटिंग शुरू की थी. हमने पटना और लखनऊ में बहुत शूटिंग की.' वहीं परिणीति के साथ 'हंसी तो फंसी' के बाद फिर से एक बार काम करने पर वह खुश हैं.

The crazy journey of #JabariyaJodi comes to an end! Thanks to the entire cast & crew for their endless support. Can't wait for you guys to watch the film in cinemas on 12th July 2019@ParineetiChopra @ektaravikapoor @RuchikaaKapoor #ShaaileshRSingh @balajimotionpic @writerraj pic.twitter.com/i6UuB6tcDn

— Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) April 16, 2019