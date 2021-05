Sushant Singh Rajput के दोस्त Siddharth Pithani ने कर ली सगाई, SSR फैंस ने किया ट्रोल

नई दिल्ली: बीते वर्ष बॉलीवुड से एक बुरी खबर आई थी. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे. कई महीनों तक सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चलती रही लेकिन अब धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस फेहरिस्त में सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) का भी नाम शामिल है.

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद दो लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें से पहला नाम उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का था. वहीं दूसरा नाम सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) का था. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को को पहली बार सिद्धार्थ पिठानी ने ही घर के अंदर पंखे से लटके हुए देखा था.

अब सिद्धार्थ ने अपने जीवन का अगला पढ़ाव शुरू किया है. सिद्धार्थ ने सगाई कर ली है जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है की 'जस्ट एंगेज्ड'- 'नए सफर की शुरुआत'. इस तस्वीर में वह अपनी मंगेतर के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं.

Check out Siddharth pithani got engaged.. 11 months of justice pending of our beloved Sushant Singh Rajput..

Great work done CBI... Seriously hats off to you guys @ips_nupurprasad @MNageswarRaoIPS

• Siddharth Pithani Is Engaged and, • Samuel Miranda got Married

Hmm..so Siddharth Pithani who is a prime witness in the #SushantSinghRajput death case got engaged. Never felt this reassured. Thank you @ips_nupurprasad mam for your priceless silence!! pic.twitter.com/eNb2afLnj4

Siddharth pithani is the Main witness of the case.

Today he engaged !!

Every one is Happily moving on related to Sushant case from Rhea to Pithani

But still CBI haven't done anything !!

ONE MONTH COUNTDOWN TO CBI !

NUPUR JI & TEAM @IPS_Association

— Aaditya (@Botwithhumour) May 14, 2021