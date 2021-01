Tandav के रिलीज होते ही एक सीन हो गया वायरल, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप

नई दिल्ली: 'तांडव' (Tandav) रिलीज हो गई है. सितारों से सजी ये वेब सीरीज रिजीज होते ही विवादों में आ गई है. सैफ अली खान (Saif Ali Khan), डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia), तिग्मांशु धूलिया (Tigmashu Dhulia) और सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) जैसे सितारे सीरीज में अभिनय कर रहे हैं. सीरीज को अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर देखा जा सकता है.

लोगों ने सीरीज देखते ही सोशल मीडिया पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है. अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर देखा जा सकता है. अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस सिरीज को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें हिंदुओं की भावनाओं तो आहत किया गया है.

कई लोगों ने अमेजन वेब सीरीज (Amazon Prime Web Series) मेकर्स पर हिंदू देवताओं के अपमान करने का आरोप लगाया है. ये सारा मामला सिरीज में दिखाए गए एक सीन से जुड़ा है. दरअसल एक सीन में बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब (Mohammed Zeeshan Ayyub) रंगमंच पर भगवान शिव के किरदार में नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक और शख्स सटेज पर आ जाता है. इस पूरे मामले को JNU मामले से जोड़ा गया है. इसी दौरान भगवान शिव के किरदार में खड़े एक्टर जीशान अयूब गाली देते हैं.

Tandav on @PrimeVideoIN. Directed by @aliabbaszafar.

A hardcore anti-hindu agenda converted into a web series. Shri Ram and Shiva openly abused and ridiculed. Shiva says "What The Fcuk".

THEY HATE HINDUS, AND HINDUS PROMOTE THEIR SHOWS.#UninstallAmazonPrimeVideo pic.twitter.com/RcZu7PtQq4

— Secularism Of Bollywood (@SecularBolly) January 14, 2021