VIDEO: मधुर भंडारकर और जॉन अब्राहिम ने किया सुषमा स्वराज को याद, आंखें दिखी नम

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश सदमे में है. मंगलवार देरा रात दिल का दौरा पड़ने से राजनीति के पलट का चमकता सितारा सुषमा हमेशा के लिए अनंत में खो गया है. राजनैतिक चेहरों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सब इस खबर से स्तब्ध हैं. इस मौके पर जी न्यूज ने कुछ बॉलीवुड हस्तियों से बात की. इस बातचीत में जॉन अब्राहिम से लेकर मधुर भंडारकर तक सुषमा दीदी को याद करके गमजदा नजर आए.

इस मौके पर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने जहां सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज के साथ तस्वीर शेयर की वहीं जी न्यूज से हुई बात में वह उनके जीवन के बड़े कामों को याद करते दिखे. देखिए यह वीडियो...

अभिनेता गजेंद्र चौहान ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 10 मिनट का समय दिया था लेकिन जब बात की तो पूरे 30 मिनट तक उनके काम के संबंध में बात करती रहीं. उनकी सहजता को याद करके गजेंद्र काफी इमोशनल नजर आए.

Sharing 2 beautiful fond memories with @SushmaSwaraj ji

She blessed us with opening muhurat clap for our film #AANmenatwork in 2002.

Shared dias with her at United Nations for the first #InternationalYogaDay 2015. Irrevocable loss, she will be Missed. https://t.co/ttbJocz6CG pic.twitter.com/8ZtzyM7uNh

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) August 7, 2019