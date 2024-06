Kalki 2898 AD Twitter Review: प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' पास या फेल? देखने जाने से पहले जान लें क्या बोल रही पब्लिक

Kalki 2898 AD Twitter Review in Hindi: प्रभास की मच अवेटेड साई-फाई फिल्म 'कल्कि 2898' एडी फाइनली सिनेमाघरों में आ गई है. 'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी अहम रोल में नजर आ रही हैं. साई-फाई फिल्म में खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ प्रभास और अमिताभ बच्चन की दमदार अदाकारी देखने को मिल रही है. कमल हासन का विलेन अवतार 'कल्कि 2898 एडी' की हाइलाइट है और दीपिका पादुकोण का किरदार और अदाकारी फिल्म के लिए केक पर चेरी तरह है. आइए, यहां जानते हैं 'कल्कि 2898 एडी' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों का क्या कहना है.

कल्कि 2898 एडी को मिल रहा पॉजिटिव रिस्पांस

मल्टीस्टारर 'कल्कि 2898 एडी' एक साइंस-फिक्शन फिल्म है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में लाया गया है. इस फिल्म की कहानी हिंदू धर्मग्रंथों पर आधारित है. 'कल्कि 2898 एडी' के सिनेमाघरों में आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फिल्म की तारीफों में पुल बांधने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर ने लिखा- 'भारतीय सिनेमा में पहले कभी भी नहीं, बहुत मेहनत के साथ शानदार स्टोरी राइटिंग और बेहतरीन एक्जीक्यूशन.'

#Kalki2898AD Never before in Indian Cinema Great story writing and good execution with a lot of hard work @nagashwin7 inko decade yavadu touch and cross cheyaleru ninnu So Proud — Prabhas (@veerasekhar2703) June 26, 2024

What a visuals,what a story telling what a performance ufffffff #KALKI2898AD‌‌ blockbuster some cameos will blow your mind and climax will be worth Varma worh movement #Prabhas anna love you, @nagashwin7 anna kottesamuuu — Lokesh (@LokeshG03182664) June 26, 2024

So much better than expected. Safe to say that it lived up to the hype. Music could have been better though. So glad that #Prabhas acted comfortably here. The rest of the ensemble would not go wrong either way. The cameos were just #kalki2898ad #Bujji pic.twitter.com/KDoOdEx0YB — Gladwin (@gladwinsaji97) June 26, 2024

कल्कि 2898 एडी को लोगों ने बताया ब्लॉकबस्टर

'कल्कि 2898 एडी' की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा- 'क्या विजुअल हैं, क्या स्टोरी टेलिंग है क्या परफॉर्मेंस है. उफ्फ. 'कल्कि 2898 एडी' ब्लॉकबस्टर है. कुछ कैमियो आपका दिमाग खोल देंगे...' तो दूसरे ने लिखा- ब्लॉकबस्टर...पहला हाफ कुछ धीमे सीन्स के साथ है. इंटरवल बढ़िया है. दूसरे हाफ में क्लाइमेक्स को बढ़ाता है और आखिरी के 10-15 मिनट बेहतरीन हैं. बच्चन ने दूसरे हाफ में शो चुराया है और प्रभास बैंग के साथ लौटे हैं.

#kalki2898AD

BLOCKBUSTER.. good first half with some slow scenes interval is great. Second half peaks, climax and that last 10 - 15 mins huge ADRENALINE RUSH for me

Bachan steals the show in second half and PRABHAS IS BACK with a bang @nagashwin7 — RaPo (@Rakeshr04707105) June 26, 2024

कल्कि 2898 एडी का जबरदस्त क्रेज

प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' एक बड़े बजट के साथ तैयार हुई है. इस फिल्म में कमल हासन नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं. 'कल्कि 2898 एडी' का डायरेक्शन और राइटिंग नाग अश्विन ने की है. फिल्म को 3100 बीसी से 2898 एडी के बीच पैन करता बनाया गया है. ऐसे में मल्टीस्टारर फिल्म का फिल्मी फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

