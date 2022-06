Wedding Photos: रणबीर-आलिया और विक्की-कैटरीना के बाद अब इस स्टार ने रचा ली गुपचुप शादी, सामने आई First Photos

Manjari And Jerin Wedding First Photos And Video: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों सबसे ज्यादा स्टार्स शादी के बंधन में बंध रहे हैं. रणबीर कपूर-आलिया भट्ट और विक्की कौशल-कैटरीना कैफ के बाद अब एक और मशहूर स्टार ने मैरिड क्लब में एंट्री कर ली है. ये हैं साउथ सिनेमा की जानी-मानी सिंगर मंजरी. यूं तो मंजरी की आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है वहीं अब इस स्टार की शादी की तस्वीरें और वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

वायरल हो रही हैं शादी की तस्वीरें

सिंगर मंजरी ने हाल ही में अपने दोस्त जेरिन से शादी रचाई है. मंजरी और जेरिन ने तिरुवनंतपुरम में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक शादी की जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं. मंजरी और जेरिन को सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे शादी की बधाई दे रहे हैं.

मंजरी और जेरिन का वेडिंग लुक

मंजरी और जेरिन के वेडिंग लुक की बात करें तो दुल्हनिया बनी मंजरी ने रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है जिसमें वो अप्सरा लग रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने सोने की हैवी जूलरी पहन रखी हैं. वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा ने भी धोती के साथ लाल रंग का कुर्ता पहना है. खबर है कि, मंजरी और जेरिन एक-दूसरे को पहली क्लास से जानते हैं क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे.

सिंगर ने तस्वीरों के साथ लिखी ये बात

सिंगर मंजरी शादी के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें लिखा था कि, ‘आज का दिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है. हमने शादी कर ली. हम मैजिक एकेडमी में बच्चों के साथ दिन बिताएंगे. बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और हम अपने परिवार के साथ उनके साथ दोपहर का भोजन करेंगे. हमें एक साथ जीवन के लिए आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन की जरूरत है.’

