Guess कीजिए इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम? जीत सकते हैं सोने का सिक्का

नई दिल्ली: तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय फिल्ममेकर्स में से एक के.टी. कुंजुमन (K. T. Kunjumon) ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म 'जेंटलमैन 2' (Gentleman 2) के म्यूजिक डायरेक्टर के नाम का सही अनुमान लगाने वाले तीन फैंस को एक-एक सोने का सिक्का मिलेगा. प्रतियोगिता का ऐलान करने वाला पोस्ट ट्विटर पर साझा किया गया.

ट्विटर पर के.टी. कुंजुमन (K. T. Kunjumon) ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'लगता है कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज [आर्य] संगीतकार जो मेगा निर्माता केटी कुंजुमन की 'जेंटलमैन 2' के म्यूजिक डायरेक्टर होंगे. #G2MusicDirector के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजें. लकी 3 विजेताओं को एक-एक सोने के सिक्के से पुरस्कृत किया जाएगा.'

.@ilaiyaraaja @arrahman @thisisysr @anirudhofficial @mmkeeravaani @ThisIsDSP @MusicThaman @gvprakash @Music_Santhosh @Jharrisjayaraj @justin_tunes @SamCSmusic

GUESS: who will be the Music Director of Mega Producer @KT_Kunjumon‘s #Gentleman2 ?

#G2MusicDirector pic.twitter.com/R2XDMKKYLD

— C K AjayKumar PRO (@ajay_64403) January 22, 2022