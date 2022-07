साउथ के सितारों का देसी अंदाज, घर की चप्पल में Vijay Deverakonda ने लॉन्च किया ट्रेलर तो लुंगी पहन प्रीमियर पर पहुंचे Dhanush!

Vijay Deverakonda and Dhanush Show his Simplicity at Big Event: यूथ आइकन विजय देवराकोंडा (Vijay Deverakonda) हों या फिर सुपरस्टार धनुष (Dhanush). साउथ के सितारों की खास बात यही है कि वो आसमान से ज्यादा जमीन पर चमकना पसंद करते हैं. भले ही एक पांव कामयाबी की चोटी पर होता है लेकिन दूसरा पांव जमीन पर रखकर ये लोगों के दिलों पर राज करने का माद्दा भी रखते हैं. इनकी यहीं अलग सी बात इन्हें भीड़े में और भी अलग बना देती हैं. इनकी इसी सादगी का नजारा हाल ही में फिर से देखने को मिला है.

घर की चप्पल में ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे विजय देवराकोंडा

अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले विजय देवरकोंडा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है. जल्द ही साउथ के गलियारों से निकलकर विजय बॉलीवुड में छाने के लिए तैयार हैं. उनकी लाइगर जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है और इसी मौके पर विजय का जो अंदाज देखने को मिला उसे देखकर फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. विजय इस खास इवेंट में पूरी तरह कैजुअल लुक में नजर आए. ढीली सी टीशर्ट, लोअर और सबसे हैरान बात ये थी कि वो घर की चप्पल पहनकर ही ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे. जिसे देख हर कोई दंग रह गया. जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, विजय की कोस्टार अनन्या पांडे और साथ ही इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट रणवीर सिंह पूरी तरह बन ठन कर पहुंचे थे. इस बीच विजय का सादा सा स्टाइल हर किसी पर भारी पड़ा.

धोती पहन प्रीमियर पर पहुंचे धनुष

जहां विजय अपने घर की चप्पल लुक को लेकर छाए रहे तो वहीं धनुष की सादगी देख भी आपका मन खुश हो जाएगा. धनुष हॉलीवुड प्रोजेक्ट The Gray Man का हिस्सा हैं लिहाजा फिल्म का खास प्रीमियर इंडिया में भी किया गया. इस खास इवेंट में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई बड़े सितारे शामिल हुए. लेकिन जब धनुष वहां पहुंचे तो उनका अंदाज देख हर कोई हैरान रह गया. धनुष पूरी तरह ट्रेडिशनल लुक में नजर आए वो धोती पहनकर पहुंचे थे.

जैसे ही धनुष को ऐसे स्टाइल में लोगों ने देखा तो उन्होंने उनके स्वैग की तारीफ करने में जरा भी देर नहीं की.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर