अगर ऐसा हुआ तो... ऑस्कर में 17 बार 'नाटु-नाटु' पर डांस करेंगे राम चरण और जूनियर NTR, RRR के एक्टर का दावा

Jr NTR Will Dance to Naatu Naatu at Oscars: कैलिफोर्निया में 80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड सेरेमनी में एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ के ‘नाटु नाटु’ गाने ने सर्वश्रेष्ठ ‘ओरिजिनल सॉन्ग-मोशन पिक्चर’ कैटेगरी में अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया. गाने का म्यूजिक बेहद शानदार है जो थिरकने पर मजबूर कर देता है. मशहूर एक्टर राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माए गए इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में टेलर स्विफ्ट के गीत ‘कैरोलिना’, ग्रेगोरी मान के ‘चाओ पापा’, लेडी गागा के ‘होल्ड माय हैंड’, फिल्म ‘ब्लैक पैंथर:वकांडा फॉरएवर’ के गीत ‘लिफ्ट मी अप’ को हराकर खिताब अपने नाम किया.

‘नाटु नाटु’ गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की कैटेगरी में अकादमी पुरस्कार के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है. गाने को मिले कामयाबी के बाद, अभिनेता राम चरण ने कहा कि अगर फिल्म भी ऑस्कर जीतती है, तो वह और जूनियर एनटीआर ऑस्कर के मंच पर भी डांस करेंगे.

एक बार नहीं 17 बार करेंगे डांस

तेलुगू ट्रैक नाटु नाटु को म्यूजिक डायरेक्टर एमएम केरावनी ने तैयार किया है. ‘नाटु नाटु’ का मतलब ‘नाचना’ है. इस गाने को काल भैरव और राहुल सिप्लिगुंज ने गाया है. एक इंटरव्यू में जब अभिनेता राम चरण से पूछा गया कि क्या वो ऑस्कर के स्टेज पर डांस करेंगे अगर नाटु-नाटु को नोमिनेट किया जाता है तो? इस पर उन्होंने कहा कि बेशक, अगर वे हमें पुरस्कार देने जा रहे हैं तो क्यों नहीं. हम इस गाने पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार डांस करेंगे.

राम चरण बोले- ये सब एक ख्वाब जैसा है

राम चरण ने अवॉर्ड को लेकर कहा कि गोल्डन ग्लोब की दो कैटेगरी में नोमिनेशन मिलना एक ख्वाब जैसा है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में ‘आरआरआर’ फिल्म को हॉलीवुड अवार्ड सीजन में एक और पुरस्कार मिलने की संभावना है. इस फिल्म को ‘पिक्चर नॉन इंग्लिश’ कैटेगरी में भी पुरस्कार की उम्मीद थी, लेकिन अर्जेंटीना की फिल्म ‘अर्जेंटीना 1985’ ने ये अवॉर्ड अपने नाम कर लिया.

