'इसे बर्बाद मत करो...' 27 साल बाद 'शक्तिमान' बनकर लौटे मुकेश खन्ना, तो भड़के नेटिजेंस; बुरी तरह कर रहे ट्रोल

Mukesh Khanna Returned As Shaktimaan: मुकेश खन्ना ने 1981 में फिल्म 'रूही' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में काम किया. सबसे ज्यादा उन्हें 1988 में आई 'महाभारत' में भीष्म पितामह और 1997 में 'शक्तिमान' में शक्तिमान और गंगाधर के रोल के लिए जाना जाता है. इन किरदारों ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई. इसी बीच अब खबर आ रही है कि मुकेश खन्ना एक बार फिर 66 साल की उम्र में 'शक्तिमान' के रूप में वापसी करने जा रहे हैं.

इससे पहले ये अफवाहें थीं कि 'शक्तिमान' पर फिल्म बनाई जा रही है. मुकेश खन्ना ने खुद घोषणा की कि वे फिर से इस किरदार को निभाने के लिए तैयार हैं. सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिनमें वो प्रतिष्ठित शक्तिमान कॉस्ट्यूम में मीडिया से मुलाकात करते हुए अपनी वापसी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, जहां उनके कुछ फैंस इस बात से खुश हैं तो कुछ इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. हाल ही में मुकेश खन्ना ने एएनआई से बातचीत करते हुए भी इस बात का ऐलान किया.

#WATCH | Mumbai: Actor Mukesh Khanna, who is all set to reprise his iconic character of 'Shaktimaan', speaks about the role.

"This is a costume within me...I think personally too, in my mind, this costume has come from within me...I did well in Shatimaan because it came from… pic.twitter.com/1NdTRup83h

— ANI (@ANI) November 11, 2024