Aashram 3 Twitter Review: मजबूत कहानी और जबरदस्त इंटीमेट सीन्स के साथ रिलीज हुई 'आश्रम 3', देखने से पहले जानें फैंस कर रहे कैसे-कैसे कमेंट्स

Aashram 3 Twitter Review: 'आश्रम 3' वेब सीरीज रिलीज के साथ ही चारों तरफ छा गई है. हर कोई बाबा निराला के अनेकों रूप और ईशा गुप्ता की एंट्री को लेकर बात कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है और देखने का सोच रहे हैं तो उससे पहले फैंस का ट्विटर रिव्यू जरूर जान लें. इस रिव्यू से आपको अंदाजा होगा कि 'आश्रम 3' फैंस की कसौटी पर कितनी खरी उतरी.

एक यूजर ने इस वेब सीरीज के बारे में ट्विटर पर कमेंट किया- 'आश्रम 3' को देखकर मजा आ गया. बॉबी देओल की गजब की परफॉर्मेंस. आपका ये छुपा टैलेंट बेहतरीन है. एक बार फिर से प्रकाश झा को सैल्यूट.

Loved binge watching #AashramSeason3 on @MXPlayer !! @thedeol keep up with these performances ... Loved this hidden talent !! Salute once more to @prakashjha27 !! #Aashram3 https://t.co/OVgSAEBx8n

वहीं दूसरे यूजर ने इस वेब सीरीज को देखकर मिक्स रिव्यू दिया. इस यूजर ने ट्विटर पर लिखा- 'मैं 'आश्रम 3' देखने के लिए काफी एक्साइटेड था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कहानी काफी धीमी चल रही है और काफी लंबी भी है. मुझे लगा कि इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी. लेकिन 'आश्रम 4' को लेकर अब एक्साइटेड नहीं हूं.'

Very excited for #Aashram3 but after watching it i think story was going slowly & lengthy.

I thought it was the end of it but not.

Not excited for next season.#aashram4 @thedeol @iamtridha @DarshanKumaar

