निधन के बाद वायरल हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का वीडियो, फैंस बोले- असली शेर हैं आप

नई दिल्ली: टीवी एक्टर और रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss 13) फेम सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का इस साल सितंबर में निधन हो गया था. वह भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी वह फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. 19 नवंबर को 'इंटरनेशनल मेंस डे' (International Men's Day) था और इस मौके पर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) बताते हुए नजर आते हैं कि उनके परिवार में लड़का और लड़की के बीच कभी भेदभाव नहीं किया गया.

वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, यह वीडियो रिएलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) का है. वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla), सलमान खान (Salman Khan) से कहते हैं, 'मैं लड़का हूं और वो लड़की है. लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं और लड़कियां कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. सॉरी सर, मेरे घर पर मुझे यह नहीं सिखाया गया. मेरी बहनें मुझसे लड़ती हैं और मैं उनसे लड़ता हूं. मैं छोटा हूं. मुझे मारा है, मेरी मारा-मारी हुई है'.

Happy International Men's Day jaanu, @sidharth_shukla!

Itna standard high nahi karna tha. Now who will break the bar? pic.twitter.com/1pBvPb2pat

— A (SidBoo) (@BiggBossTw) November 19, 2021