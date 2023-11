Bigg Boss 17: विक्की जैन ने वाइफ अंकिता लोखंडे का लिया बदला, पूरे सीजन के लिए नील भट्ट को किया नॉमिनेट!

Bigg Boss 17 Neil Bhatt Nominated: 'बिग बॉस 17' में सितारों का खेल दिन पर दिन मजेदार होता जा रहा है. कुछ दिन पहले बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अनुराग डोभास को 'बिग बॉस' ने पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया गया था. लेकिन अब खेल पलट गया है. विक्की जैन (Vicky Jain) को जैसे ही मौका लगा तो उन्होंने बदला लेने के लिए नील भट्ट को पूरे सीजन के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया.

क्या किया ऐसा नील हुए नॉमिनेट?

'बिग बॉस' के फैन पेज पर एक पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट के मुताबिक बिग बॉस दिमाग वालों से पूछेंगे कि क्या आप अनुराग को सेफ करना चाहते हैं? दिमाग वालों ने हां कहा. इसके बाद बिग बॉस ने कहा कि अगर आप अनुराग को सेफ करेंगे तो आपको किसी और को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करना होगा. ऐसे में विक्की , सना, सनी, अनुराग और वरुण ने मिलकर नील भट्ट (Neil Bhatt) का नाम लिया. इससे नील भट्ट पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो गए.

Bigg Boss asks Dimaag Room whether to lift the punishment of Anurag Dobhal for being nominated for the entire season or not.

In the majority, Dimaag room says, Yes!

However In return, Bigg Boss asks to give them one name who should be nominated for the entire…

