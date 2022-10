Bigg Boss Couple: 'बिग बॉस' में चल रही अजब प्रेम कहानी, 17 साल की एक्ट्रेस का आया 21 साल बड़े एक्टर पर दिल; बढ़ रहीं नजदीकियां

Bigg Boss Couple Shaleen and Sumbul: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) में इन दिनों कंटेस्टेंट के बीच काफी घमासान चल रहा है. हर रोज घर में किसी ना किसी बात पर झगड़ा-कलेश होता नजर आता है. लेकिन इन सब कलह के बीच एक प्रेम कहानी भी उजागर होती नजर आ रही है. लेकिन इस प्रेम कहानी को देखकर कई यूजर्स ने अपना माथा पकड़ लिया है क्योंकि इस कथित कपल के बीच उम्र का फासला काफी ज्यादा है और इस अटपटी जोड़ी के रोमांस को लोग पचा नहीं पा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं शालीन भनोट (Shaleen Bhanot) और सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqueer Khan) की.

शालीन और सुंबुल का प्यार

सुंबुल तौकीर को'बिग बॉस 16' की सबसे चर्चित सदस्यों में से एक माना जा रहा हैं. टीवी सीरियल 'इमली' में लीड रोल निभाने वाली सुंबुल का रोल लोग खूब पसंद किया करते थे लेकिन बिग बॉस में उनका खेल अभी तक प्रभावित करने में नाकाम रहा है. सुंबुल तौकीर ने इंटरनेट पर उस समय आग लगा दी थी जब उन्होंने अपने पिता द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए लिखे गए गीत का रैप किया था. लेकिन इन दिनों वो अपने लव कनेक्शन की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. जी हां, फैंस शालीन और सुंबुल की हद से ज्यादा नजदीकियां रास नहीं आ रहीं.

लोगों को पसंद नहीं आ रही केमिस्ट्री

सुंबुल तौकीर के फैंस उनके इस रवैये से काफी परेशान नजर आ रहे हैं. कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह अच्छे से गेम खेलें. गौतम ने भी उनसे अकेले खेलने के लिए कहा है. यहां तक ​​कि शेखर सुमन ने भी उन्हें कहा कि उन्हें खेल में चमकने के लिए सहारे की जरूरत नहीं है. हर कोई सुंबुल से अकेले ही अपना गेम खेलने के लिए कह रहा है. लेकिन सुंबुल तौकीर पर तो जैसे इश्क का भूत सा सवार हो गया है.

And people say #SumbulTauqeerKhan has no feelings for #shalinbanot and after this she made such a scene with #ShaleenBhanot that he doesn’t give her doesn’t talk to her ignores her when she comes when he and #TinaDatta are talking god open your eyes her fans #BiggBoss16 https://t.co/5E02SVLalX

— Ashtrea (@Ashtrea00) October 9, 2022