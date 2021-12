हिमांशी खुराना का छलका दर्द, तो क्या आसिम रियाज से हो गया ब्रेकअप?

नई दिल्ली: आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi khurana) की लव स्टोरी 'बिग बॉस सीजन 13' से शुरू हुई थी. शो के दौरान ही आसिम ने हिमांशी को खुलेआम प्रपोज किया था. लेकिन हाल ही में हिमांशी खुराना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट कर दिए जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि आसिम और हिमांशी के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. जानें क्या है वो पोस्ट और आखिर इन पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है.

आसिम रियाज और हिमांशी खुराना (Himanshi khurana) के ब्रेकअप की खबरों ने उस वक्त जोर पकड़ा जब हिमांशी एक के बाद एक लगातार ट्वीट करने लगी. इन ट्वीट्स में हिमांशी ने धोखे का जिक्र किया जिसके बाद ब्रेकअप का कयास लोग लगाने लगे.

हिमांशी ने ट्वीट किया- 'तुमने मुझे हजार बार छुरा घोंपा और फिर ऐसा अभिनय किया जैसे खून बह रहा हो....बंद करो दोषारोपण का खेल ………शांति.' सिंगर हिमांशी के ट्वीट के बाद ही इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगीं.

You stabbed me thousand times and then acted as if you were the one that was bleeding………….. dot dot

Rahi baat kisi pe bhi bolne ki by god grace we both choose to stay quiet always …… anyways go find someone else for your blame game trick……. Shame on you guys

We are with Asim riaz

— Himanshi khurana (@realhimanshi) December 28, 2021