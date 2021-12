अब KRK के रडार पर आए कपिल शर्मा, लगा दिए बड़े आरोप

नई दिल्ली: एक्टर केआरके (कमाल आर खान) अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वह फिल्मी दुनिया को लेकर अक्सर ऐसे खुलासे करते हैं, जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं. हालांकि, उनके खुलासे कितने सच है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. अब केआरके ने 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) को लेकर कुछ दावे किए हैं. उनका कहना है कि अपने शो पर किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कपिल (Kapil Sharma) मोटी रकम वसूलते हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बुर्ज खलीफा पर फिल्म का ट्रेलर दिखाने के लिए मेकर्स को बड़ी रकम देनी पड़ती है. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म '83' का ट्रेलर दुबई के बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर दिखाया गया था.

केआरके (KRK) ने ट्विटर अकाउंट पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह कहते हैं, 'बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर फ्री में नहीं चलता है. इसके लिए भारी-भरकम फीस देनी पड़ती है. बुर्ज खलीफा के अलग-अलग दिन के लिए अलग चार्जेस होते हैं. जैसे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फिल्म का ट्रेलर दिखाने के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा. अगर बाकी दिनों में चलवाना है तो 70 से 90 लाख रुपये तक चार्ज किया जाता है. अभी '83' फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलाया गया था तो निर्माताओं ने 1 करोड़ रुपये फीस दी होगी. ऊपर से मेकर्स को फिल्म की स्टारकास्ट और बाकी मेंबर्स का खर्च अलग उठाया होगा'.

