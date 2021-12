सलमान खान के गुस्से का शिकार होंगे ये दो कंटेस्टेंट्स, एक साथ हो सकते हैं बेघर!

नई दिल्ली: 'बिग बॉस सीजन 15' में राखी सावंत (Rakhi Sawant) और रितेश (Ritesh) के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. रितेश ने राखी से बदतमीजी से बात की जिसके बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रितेश इस वीकेंड का वार शो से बाहर हो जाएंगे. इस बात का खुलासा 'बिग बॉस' से जुड़ी जानकारी देने वाले द खबरी के ट्वीट से हुआ.

'द खबरी' ने अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है कि राखी सावंत के पति रितेश इस हफ्ते शो से आउट हो जाएंगे. इस ट्वीट में लिखा है- 'एक्सक्लूसिव और कंफर्म. मोस्ट शॉकिंग एलीमिनेशन. रितेश घर से बाहर हो गए हैं.' हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

Exclusive and Confirmed

Most Shocking Elimination#Ritesh has been Eliminated

— The Khabri (@TheRealKhabri) December 17, 2021