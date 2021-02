Bigg Boss14: Salman Khan और Rakhi Sawant पर भड़कीं Munmun Dutta, इस बात से हैं नाराज

नई दिल्ली: इन दिनों 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के घर में हर एपिसोड में ड्रामा क्वीन राखी सांवत (Rakhi Sawant) ही छाई हुई हैं. वह बीते दिनों से लगातार अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) की से फ्लर्ट करते हुए देखी जा रही हैं. अभिनव की पत्नी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी अब राखी से तंग आ गई हैं. लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) को भी गुस्सा आ गया है.

ऐसा क्या किया राखी ने

बीते दिनों 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के एक एपिसोड में राखी सांवत (Rakhi Sawant) ने उस समय सारी हदें तोड़ दीं जब उन्होंने अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के शॉर्ट्स का धागा खींच दिया. यह बात रुबीना से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राखी की क्लास लगा दी. राखी को फटकारते हुए रुबीना ने साफ कहा कि राखी सावंत अपनी हदें पार कर रही हैं और चीप-एंटरटेनमेंट करने पर उतारू हो चुकी हैं.

So sad to see #AbhinavSukla and #RubinaDilaik getting badly cornered in today’s episode. The guy clear looks traumatised with Rakhi’s behaviour and words. Still Rakhi was left with a little scolding and that’s it. Not everything is entertainment. There’s a thin line #BiggBoss14 — Munmun Dutta (@moonstar4u) January 30, 2021

So irritating to see Vikas Gupta and Rahul defending Rakhi’s behaviour. The verbal diarrhoea of Rakhi to Abhinav shown in the episodes is nothing short of harassment. My respect to #RubiNav for keeping their cool. The guy is clearly uncomfortable and traumatised #BigBoss14 — Munmun Dutta (@moonstar4u) January 30, 2021

अब सोशल मीडिया तक आई बात

अब 'बिग बॉस 14' के घर के अंदर की बात सोशल मीडिया पर भी असर कर रही है. यहां पर दो तरह के लोग नजर आ रहे हैं, एक जो लोग राखी की इस हरकत को सही बता रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रुबीना और अभिनव के साथ खड़े हैं. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) भी अभिनव और रुबीना के साथ वाली लॉबी में हैं.

Nikki Tamboli could be ‘badtameez’ but she is surely entertaining. There are bigger ‘badtameezes’ in the house whose actions are overlooked constantly. All of them should be equally scolded . #BigBoss14 — Munmun Dutta (@moonstar4u) January 30, 2021

क्या बोलीं बबीता जी

मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने इस मामले पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा और मेकर्स से सवाल पूछे हैं. उनकी नजरों में राखी सावंत जो भी हरकतें कर रही हैं, उसे एंटरटेनमेंट नहीं कहा जा सकता है. वहीं उनके मुताबिक अभिनव और रुबीना काफी धैर्य दिखा रहे हैं. मुनमुन ने एक अन्य ट्वीट में विकास गुप्ता और राहुल वैद्य को राखी का समर्थन करने पर भी आढ़े हाथ लिया है.

