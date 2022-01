Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में आएगा 13 साल का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ट्विटर पर छाया शो

नई दिल्ली: डेली सोप का इस देश में अलग ही जलवा है. कई शोज ऐसे हैं जो एक बार शुरू होते हैं तो हर परिवार से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं. ऐसा ही शो है 13 साल से लोगों के दिलों पर राज करने वाला 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) जो अब तीसरी पीढ़ी की कहानी दिखाना शुरू करते ही TRP लिस्ट में तेजी से ऊपर आ रहा है. शो में इन दिनों दो बहनों अक्षरा और आरोही के साथ डॉक्टर अभिमन्यु के लव ट्राएंगल पर घूम रही है. लेकिन अब खबर है कि आरोही और अभिमन्यु की शादी के दिन बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है. दरअसल अभिमन्यु अपनी होने वाली साली यानी अक्षरा के संग भागकर शादी करने वाले हैं. इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर हंगामा नजर आ रहा है.

दरअसल हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुडलाइफ अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अभिमन्यु और अक्षरा भागकर शादी रचाएंगे. रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले दिनों में शादी के दौरान अक्षरा पर शगुन की हल्दी गिरेगी. जिसके बाद उसे अपनी गलती का अहसास होगा और उसके मन में अभिमन्यु को पाने की चाहत जागेगी.

Yaar sachi wale news hai ky,woh aab bhagegi zaruri #abhira #yrkkh ,indiaforum se aye kya news yehttps://t.co/sFcLuQIG9L

ऐसे में जब अक्षरा के ऊपर गिरेगी तो उसे अहसास होगा कि वो अभिमन्यु को छोड़कर गलती कर रही है. इसके बाद वो अभिमन्यु के साथ घर से भाग जाएगी और उससे शादी करेगी. अब इस खबर के बाद से ट्विटर पर फैंस काफी मजेदार बातें करते दिख रहे हैं. शो के इस बड़े ट्विस्ट की भनक लगते ही लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

eloping ll be the only solution left& i dont know how FD didnt think of it

maybe bcoz akshara character

butwe already knew after arohi expose

noway gonekas ll agree on the 3rdrishta

so yes #abhira has nothing unless running away&their unconcious agreed on it already #yrkkh pic.twitter.com/pJWjNWre5i

