Iran Hijab Protest: 2 साल में 551 मौतें... ईरान में हिजाब पर महिलाओं का अचानक नहीं भड़का गुस्सा, समझिए इसकी भी क्रोनोलॉजी

Iran Woman Protest Against Mandatory Hijab: मध्य पूर्व में एक बार फिर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के कारण हंगामा बरपा है. ईरान के ड्रेस कोड के खिलाफ कथित विरोध में शनिवार को इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय परिसर में एक युवती ने अपने अंडरवियर उतार दिए. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया.

वायरल वीडियो में दिखा ईरान की मोरल पुलिस का 'अनैतिक' चेहरा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, एक ईरानी विश्वविद्यालय में एक युवती ने कथित तौर पर ईरान के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के विरोध में अपने अंडरवियर उतार दिए. ईरानी स्टूडेंट मीडिया आउटलेट अमीर कबीर न्यूज़लेटर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज की शुरुआत में युवती अपने अंडरवियर में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर घूमती हुई दिखाई दे रही है. उसके बाद इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड महिला को हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

दुनिया भर में निंदा-आलोचना के बाद ईरान में बहानेबाजी और लीपापोती

इसके बाद, हेंगाव अधिकार समूह, ईरानवायर और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे फ़ारसी-भाषा के समाचार प्लेटफ़ॉर्म द्वारा इस रिपोर्ट को दुनिया भर में प्रसारित किया गया. मामले के तूल पकड़ने के बाद विश्वविद्यालय के प्रवक्ता आमिर महज़ॉब ने माक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट एक बयान में कहा कि "पुलिस स्टेशन में जांच के दौरान... यह पाया गया कि वह महिला स्टूडेंट गंभीर मानसिक दबाव में थी और उसे मानसिक विकार था."

गिरफ्तार छात्रा को मोरल पुलिस कस्टडी में जमकर पीटे जाने का आरोप

कई मिलियन बार देखे जाने वाले इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. महिला की वर्तमान स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन डेली हमशहरी की रिपोर्ट के अनुसार, "एक जानकार स्रोत" ने संकेत दिया है कि आगे की जांच के बाद गिरफ्तार छात्रा को मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है. हालांकि, अमीर कबीर न्यूज़लेटर ने आरोप लगाया कि गिरफ़्तारी के दौरान छात्रा को जमकर पीटा गया है.

सुरक्षा के साथ छात्रा को फौरन और बिना शर्त रिहा करने की जबरदस्त मांग

मानवाधिकार से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने छात्रा की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा, "ईरान के अधिकारियों को विश्वविद्यालय की छात्रा को फौरन और बिना शर्त रिहा करना चाहिए... उसकी रिहाई तक, अधिकारियों को उसे यातना देने से बचाना चाहिए और उसके परिवार और वकील तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए." कई मानवाधिकार समूहों ने ईरानी जेलों में महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया है और छात्रा की सुरक्षा की मांग की है.

'ईरान की मोरल पुलिस से परेशान यह छात्रा सच्चे प्रतिरोध का बहादुर चेहरा'

ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता और संगीतकार एलिका ले बॉन ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "ईरान में, एक महिला जिसे हिजाब न पहनने के लिए 'मोरल पुलिस' द्वारा परेशान किया गया था, उसने अपने कपड़े उतार दिए और विरोध में सड़कों पर घूमी. उसके बाद से उसे IRGC बलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जबरन गायब कर दिया गया. यह छात्रा सच्चे प्रतिरोध का बहादुर चेहरा है."

