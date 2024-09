BJP Membership Drive: 'दीवारों के जरिए दिलों पर पेंट हुआ कमल', टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर BJP के पहले मेंबर बने पीएम मोदी

PM Modi Enrolled As BJP First Member: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता के नवीनीकरण के साथ ही सोमवार को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साल 2024 के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई. बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों, पदाधिकारियों ओर नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान 'संगठन पर्व सदस्यता अभियान-2024' की शुरुआत की.

आलोचनाओं को झेलते, बहुत सहन करते राष्ट्र प्रथम की भावना से काम

राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाकर,अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं. राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम हो रहा है. पार्टी बहुत सहन करके यहां तक पहुंची है. हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़े हैं.

बीजेपी संविधान के अक्षरश: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन का दावा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी एकमात्र राजनीतिक दल है, जो अपने संविधान के अनुसार अक्षरश: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है. जन-सामान्य की आशा, आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए संगठन और नेतृत्व खुद को निरंतर योग्य बनाता रहता है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है.

पीएम मोदी ने कहा, "जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सौंपती है, वो ईकाई, वो संगठन और वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है और उसमें आंतरिक लोकतंत्र निरंतर नहीं पनपता, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों में हम देख रहे हैं.

दीवारों पर पेंट किया कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा...

पीएम मोदी ने पुराने दिनों के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि मैं जब राजनीति में नहीं था, तो जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक पेंट करते थे तब कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा, "हम वो लोग हैं, जिन्होंने श्रद्धा से दीवारों पर कमल पेंट किया, क्योंकि विश्वास था कि दीवारों पर पेंट किया कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा."

Delhi | At the launch of BJP's Sanghatan Parva, Sadasyata Abhiyan 2024, "Today the poor people of the country have greatest faith in the results of our policies, decisions and the paths we have adopted. Therefore, we have to move forward with that strength. I am confident that… pic.twitter.com/sYBP0l0Hr8

— ANI (@ANI) September 2, 2024