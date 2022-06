Foods to remove wrinkle: जो लोग खाते हैं ये 4 फूड, 1 महीने में दूर हो जाएंगी झुर्रियां

Anti-Wrinkles Foods: त्वचा पर झुर्रियां आने के कारण कम उम्र में स्किन पर बुढ़ापा दिखने लगता है. जवानी में ही बच्चे आपको अंकल-आंटी कहने लगते हैं. लेकिन शरीर को किसी भी समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय खानपान होता है. इसलिए हम आपको झुर्रियां दूर करने वाले ऐसे फूड (foods to remove wrinkles) के बारे में बता रहे हैं, जो सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी झुर्रियां मिटाने लगेंगे. आइए जानते हैं कि झुर्रियां मिटाने के लिए क्या खाना चाहिए (what to eat to remove wrinkle)?

Foods to remove wrinkles: झुर्रियां मिटाने के लिए क्या खाना चाहिए?

झुर्रियां मिटाने के लिए त्वचा में कसाव लाना जरूरी होता है, जिससे त्वचा ढीली होकर लटकती नहीं है. ये एंटी-रिंकल फूड झुर्रियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे.

1. बादाम - Almond to reduce wrinkles

बादाम में भरपूर पोषक तत्वों के साथ विटामिन-ई भी होता है, जो त्वचा के लिए बहुत जरूरी है. यह विटामिन Anti-Wrinkle Treatment का प्रमुख हिस्सा होता है, जो स्किन को डैमेज होने से बचाता है.

2. ब्रॉकली - Broccoli to remove face wrinkles

ब्रॉकली खाने से विटामिन सी मिलता है, जो झुर्रियों को मिटाने (wrinkles on face) के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट होता है. पर्याप्त विटामिन-सी त्वचा के अंदर कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्किन में कसावट आती है और झुर्रियां दूर होने लगती हैं.

3. डार्क चॉकलेट - Dark chocolate for wrinkles problem

डार्क चॉकेलट एक Anti-wrinkle food है, जिसमें झुर्रियां मिटाने वाले फ्लेवेनोल्स होते हैं. फ्लेवेनोल्स स्किन में ब्लड फ्लो सुधारकर त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं. जब स्किन में ब्लड फ्लो सुधर जाता है, जो त्वचा स्वस्थ व सुंदर बनती है. इसी के साथ आपको झुर्रियों से छुटकारा पाने में मदद मिल जाती है.

4. शकरकंद - Sweet Potato Benefits

अगर आप जानना चाहते हैं कि झुर्रियां मिटाने के लिए क्या खाना चाहिए, तो इसका जवाब शकरकंद है. आप शकरकंद को उबालकर उसपर नमक डालकर खा सकते हैं. शकरकंद में विटामिन-ए की भरपूर मात्रा होती है, जो स्किन को सन डैमेज से बचाता है और एंटी-एजिंग फूड की तरह काम करता है.