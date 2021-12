Belly Fat loss: सर्दियों में करें सिर्फ ये काम, पिघल जाएगी पेट की चर्बी, लटकती तोंद से भी मिलेगा छुटकारा

Belly Fat loss: हम देखते हैं कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो ज्यादातर लोग खाने-पीने में लिप्त दिखते हैं. ऐसे में पेट की चर्बी बढ़ना आम बात है. मोटापे से परेशान ज्यादातर लोग वजन कम करने की लाख कोशिशें करते हैं, इसके बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जो तेजी से वजन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि पेट की चर्बी घटाने के लिए कारगर उपाय करना बहुत जरूरी है. सर्दी के मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है. कई लोग सवाल करते हैं कि सर्दियों में वजन कम कैसे करें? या पेट की चर्बी कम करने के आसान उपाय क्या हैं? इसके लिए खबर में नीचे बताए जा रहे कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं.

पेट की चर्बी घटाने और वजन कम करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips to reduce belly fat and lose weight)

1. खाली पेट गर्म पानी

सर्दियों के मौसम में खाली पेट गर्म पानी पीएं. इसमें आप एक चुटकी नींबू और शहद भी मिला सकते हैं. ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकता है और लंबे समय में आपके वजन घटाने की योजना में सहायता कर सकता है.

2. पानी का सेवनज रूरी

हम देखते हैं कि सर्दियों में पानी पीने का ज्यादा मन नहीं करता. आप पानी को कुछ इलायची, अदरक या तुलसी के साथ उबाल सकते हैं. इसे एक फ्लास्क में रखें. इसे नियमित पानी में मिलाकर गुनगुने तापमान पर पीएं. इस तरह पानी का सेवन करना आसान हो जाता है.

3. मौसमी सब्जियों का सेवन

वजन घटाने के लिए आप डाइट में गाजर, मूली, मेथी, सरसों का साग जैसी सब्जियां शामिल करें, ये सभी एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो वजन घटाने में मदद करती हैं.

4. सूप का सेवन

सूपिंग स्वास्थ्य और पोषण की दुनिया में भी काफी लोकप्रिय होता जा रहा है. आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी और जड़ी-बूटी डाल सकते हैं. सूप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि रस के विपरीत यह फाइबर को भी बनाए रखने में मदद करता है. रेशों को टूटने और पचने में लंबा समय लगता है, जिससे वे लंबे समय तक सिस्टम में बने रहते हैं. ये वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है.

5. हर्बल चाय का सेवन जरूरी

वजन कम करने के लिए नियमित चाय या कॉफी की बजाय हर्बल चाय पीना शुरू करें. बस अपने पानी में थोड़ा सा अदरक, तुलसी, इलायची या दालचीनी डालकर उबाल लें और इसे पी लें. अगर आप ऑफिस में हैं, तो आप सादा कैमोमाइल, चमेली या तुलसी का विकल्प चुन सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.