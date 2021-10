Health Tips: सुबह ऐसे पीएं 1 गिलास पानी, ये 5 बीमारियां हमेशा दूर रहेंगी, शरीर रहेगा फिट

Health Tips: शरीर को फिट रखने के लिए लोग कठिन डाइट और जिम का सहारा लेते हैं. लेकिन फिर भी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं. लेकिन सुबह के समय 1 गिलास पानी पीने से 5 बीमारियों से दूर रहा जा सकता है. इस बारे में आयुर्वेदिक लेखक और एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी ने जानकारी दी है. इसके साथ जानते हैं कि इन फायदों को पाने के लिए पानी का सेवन कैसे करना है.

सुबह के समय इस तरह पीना है 1 गिलास पानी (how to drink one glass water in morning)

डॉ. अबरार मुल्तानी का कहना है कि शरीर का स्वास्थ्य छोटी-छोटी आदतों पर टिका होता है. आप रोजाना सुबह एक गिलास पानी पीने से कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. बस इसके लिए आपको सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है. आइए, अब गुनगुना पानी पीने के फायदे जान लेते हैं.

Benefits of Lukewarm water: गुनगुना पानी पीने के फायदे

डॉ. अबरार मुल्तानी का कहना है कि सुबह के समय पानी पीने से शरीर और दिमाग को ताजगी मिलती है. इसके अलावा, निम्नलिखित फायदे (drinking lukewarm water benefits) प्राप्त होते हैं. जैसे-

1. टॉक्सिन्स

शरीर में टॉक्सिन्स यानी विषाक्त (जहरीले) पदार्थ होने के कारण लो हीमोग्लोबिन, कमजोर हड्डी जैसी समस्या हो सकती है. लेकिन सुबह के समय एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं. गुनगुना पानी पीने का यह बड़ा फायदा है.

2. छाती में बलगम

छाती में बलगम जमने से श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी की समस्या होने लगती है. लेकिन, गुनगुने पानी के फायदों में बलगम से राहत मिलना भी शामिल है. जिस वजह से आपकी बलगम की समस्या कम हो सकती है.

3. गुनगुना मोटापा

गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है. जिससे शरीर फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेजी से करता है और शरीर से अतिरिक्त फैट कम होने लगता है. अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं, तो सुबह के समय खाली पेट गुनगुना पानी जरूर पीएं.

4. खराब पाचन

अगर आपका पाचन खराब है और उसके कारण गैस, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, तो सुबह में गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, इससे पाचन तंत्र में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और पाचन क्रिया सुधरने लगती है.

5. खराब ब्लड फ्लो

शरीर के सभी अंगों के लिए खून बहुत जरूरी है. क्योंकि, इसी के जरिए उन्हें पोषण मिलता है और उनकी कार्यक्षमता मजबूत रहती है. लेकिन टॉक्सिन्स और फैट जमने के कारण ब्लड फ्लो बिगड़ जाता. अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो शरीर से टॉक्सिन्स और फैट का स्तर कम होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.