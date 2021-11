Benefits of Paneer: ठंड के मौसम में इस वक्त करें 100 कच्चे पनीर का सेवन, दूर भाग जाएगी कमजोरी, डॉक्टर भी देते हैं खाने की सलाह

benefits of Paneer: ​ आज हम आपके लिए कच्चे पनीर के फायदे लेकर आए हैं. इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो मानसिक विकास में सहायक होता है. अगर आप नाश्ते में तला भुना खाने से बचना चाहते हैं तो पनीर आपके लिए अच्छा विकल्प है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पनीर एक हाई प्रोटीन डाइट है. इसलिए नाश्ते में पनीर खाने से आप दिनभर एनर्जी फील करेंगे. पनीर खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, क्योंकि इसे पचाने में काफी समय लगता है.

सेहत के लिए क्यों जरूरी है पनीर

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि 'पनीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद उपयोगी है. इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है. शुगर के मरीजों के लिए ये बेस्ट डाइट है. इसमें मौजूद कैल्शियम,प्रोटीन,फॉस्फोरस,फोलेट जैसे न्यूट्रीएंट्स प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे की हेल्थ बेहतर रखते हैं.'

शाकाहारी लोगों के लिए फायदेमंद पनीर

शाकाहारी लोग जिन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, वे पनीर को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पनीर सेलेनियम और पोटेशियम के साथ-साथ बहुत सारे प्रोटीन से भरा होता है. सेलेनियम बांझपन की समस्या के इलाज के लिए उपयोगी है और पोटेशियम तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छा है. इनके अलावा पनीर के पोषण में कैल्शियम भी होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है.

100 ग्राम पनीर की न्यूट्रिशन वैल्यू (Nutrition value of 100 grams of paneer)

Extremeliftnutrition की खबर के अनुसार पनीर सेहत के लिए बेहद लाभकारी है. इसमें प्रोटीन समेत कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं.

प्रोटीन -19.1 ग्राम

विटामिन ए -210 एमसीजी

कैल्शियम -420 मिलीग्राम

आयरन -2.16 मिलीग्राम

कुल वसा -26.9 ग्राम

संतृप्त वसा -18.1 ग्राम

ट्रांस फैटी एसिड -0.1 ग्राम

कोलेस्ट्रॉल -56.2 मिलीग्राम

सोडियम -22.1 मिलीग्राम

कुल कार्ब्स - 6.1 ग्राम

पनीर से कई फायदे मिलते हैं (Paneer has many benefits)

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि ब्रेकफास्ट में पनीर खाने का एक और फायदा है कि इससे आपकी हार्ट हेल्थ सुधरती है. पनीर में मिलने वाले आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि मिनरल्स ना केवल शरीर का पोषण करते हैं. बल्कि, इसके हेल्दी फैट्स शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है. जिससे, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

कच्चा पनीर खाने के 10 फायदे ( benefits of eating raw paneer)

हड्डियों को मजबूत करता है

मानसिक विकास करता है

पनीर शरीर के लिए एनर्जी देता है

बच्चों का शरीरिक विकास करता है

दांतों को मजबूत करता है

वजन कंट्रोल रखता है

शुगर के मरीजों के लिए लाभकारी

पनीर कैल्शियम का एक अच्छा माध्यम है, इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं.

गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है.

पाचन को दुरुस्त रखता है.

