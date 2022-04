Benefits Of Raisins: इन महिलाओं को जबरदस्त लाभ देती है किशमिश, खाली पेट करें सेवन, मिलेंगे गजब फायदे

Benefits Of Raisins: आज हम आपके लिए किशमिश के फायदे लेकर आए हैं. ये महिलाओं की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रेग्नेंसी में हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि पूरे नौ महीने एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हर तरह के पौष्टिक तत्व जाएं, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके.

किशमिश के सेवन को लेकर क्या कहती हैं डाइट एक्सपर्ट?

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि प्रेग्नेंसी में खानपान की बात करें तो इस दौरान फल, सब्जी, फल, अनाज, मांस, मछली, नट्स दालें, फलियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि हर चीज का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए. इसके अलावा गर्भावस्था में अगर आप प्रतिदिन आप 5-10 किशमिश खाएंगी, तो शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि किशमिश में आयरन की मात्रा भरपूर होती है.

प्रेगनेंट महिलाओं को इसलिए खानी चाहिए किशमिश?

अगर आप चाहती हैं कि आपके शिशु की हड्डियां मजबूत हों, तो आप किशमिश खाएं. इसमें कैल्शियम होने के कारण हड्डियों को मजबूती मिलती है. इसके अलावा किशमिश में नेचुरल शुगर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोएक्टिव कम्पाउंड्स होते हैं. इसकी खास बात ये है कि किशमिश आसानी से पच जाती है और शरीर को ऊर्जा देती है. कैल्शियम के अलावा, इसमें फॉस्फोरस, पोटैशियम भी होता है, जो भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है.

प्रेग्नेंसी में किशमिश खाने के फायदे- benefits of eating raisins during pregnancy

मुट्ठी भर किशमिश खाने से आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकती है. जब भी आपको सुस्ती, आलस या लो एनर्जी लेवल महसूस हो, आप किशमिश खा सकती हैं. आयरन से भरपूर किशमिश के सेवन से एनीमिया से ग्रस्त होने का खतरा कम हो सकता है. किशमिश के सेवन से कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है. किशमिश ओलीनोलिक एसिड और कैल्शियम से भरपूर होती है, जो दांतों और मसूड़ों की रक्षा करती है.

इस तरह करें किशमिश का सेवन

सोने से पहले आप दूध के साथ किशमिश खाएं.

इसके अलावा खाली पेट किशमिश के 10 दाने सीधे तौर पर खाएं.

पानी में किशमिश को भिगोकर सुबह उसका सेवन करें.

Hair Care TIPS: ये तीन घरेलू उपाय चिपचिपे बालों को बना देंगे खूबसूरत, ऑयली बालों की समस्या होगी खत्म

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

WATCH LIVE TV

Zee Disclaimer: Confidentiality / Proprietary Note: This communication is confidential /proprietary and is inte