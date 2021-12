रोज सुबह उठकर करें ये 1 आसन, आसपास भी नहीं आएंगी बीमारियां, जानिए जबरदस्त फायदे

Health Benefits Of Tadasana: योग का हमारे जीवन बहुत महत्व है. नियमित तौर पर किया गया योग आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा. योग करने से इससे शरीर लचीला बनता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ताड़ासन के फायदे. जी हां ताड़ासन एक ऐसा आसन है तो आपको कई बीमारियों से दूर रखता है. इस खबर में जानिए ताड़ासन के बारे में सबकुछ

क्या है ताड़ासन (what is tadasana)

ताड़ासन संस्कृत के दो शब्द ताड़ अर्थात पर्वत और आसन अर्थात बैठने की मुद्रा को मिलाकर बना है. इस योग को करने से लंबाई बढ़ती है. साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सही से होता है, घुटनों, टखनों और भुजाओं में मजबूती आती है. ये एक सरल आसन है, जिसे करना बेहद आसान है.

ताड़ासन करने का सही टाइम (Right time to do Tadasana)

खाना खाने के तुरंत बाद करने के अलावा ये आसन दिन में किसी भी समय किया जा सकता है. हालांक‍ि, इसे सुबह उठकर करना सबसे बेहतर रहता है. ये आपकी बॉडी के बहुत अच्छी तरह स्ट्रेच करता है.

ताड़ासन करने का तरीका (how to do tadasana)

सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए, आपके पैरों के बीच हिप्स जितना फासला रखें. अब उगंलियों को एक दूसरे में फंसाकर सांस को अंदर करते हुए उगंलियां ऊपर की ओर लेकर जाएं. अब एड़ियां उठाएं और पंजों पर खड़े रहते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करें. इस दौरान पैरों से लेकर सिर तक के बॉडी पार्ट्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करें. इस पोजिशन में कैपेसिटी को अनुसार रुकें. अब हाथों और एड़ियों को नीचे लेकर आते हुए सांस बाहर छोड़ें करें. ध्यान रखें कि नीचे आते हुए हाथों को ढीला न छोड़ें, तान कर रखें. इसी तरह से दूसरी बार रिपीट करें. तीसरी बार में एड़ियां न उठाकर सिर्फ हाथों को उठाएंगे और बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे. इस तरह ताड़ासन का एक राउंड पूरा हो जाएगा.

ताड़ासन करने के लाभ (Benefits of doing Tadasana)

शरीर में महसूस होने वाला भारीपन दूर होता है.

यह शरीर को फिट रखने में भी फायदेमंद है.

रीढ़ को सीधा करने में ये काफी मददगार है.

ताड़ासन से पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है.

इसे करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं.

लंबाई बढ़ाने में भी ताड़ासन फायदेमंद होता है.

यह आसान बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है.

ताड़ासन करने वक्त रखें ये सावधानियां (Keep these precautions while doing Tadasana)

अगर आपके टखनों या घुटनों में कोई मेजर इंजरी है या तेज दर्द है तो इस आसन को न करें. खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को कभी भी नहीं करना चाहिए. खाना खाने कम-से-कम दो से तीन घंटे बीत जाने के बाद ही इसकी प्रैक्ट‍िस करें. हाई ब्लडप्रेशर वाले मरीज इस आसन को न करें. प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में आप एडियां उठाकर इस आसन को करें.

ये भी पढ़ें; रूखे, कमजोर और बेजान बालों की समस्या होगी खत्म, हेयर हो जाएंगे मजबूत और शाइनी, बस अपना लीजिए ये खास उपाय

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

WATCH LIVE TV