Lose Belly Fat: रात में इस टाइम पर खाना शुरू करें डिनर, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तोंद

अगर आप तोंद को खत्म करना चाहते हैं, तो रात में सही समय पर डिनर खाएं. क्योंकि, गलत समय पर रात का खाना खाने से पेट के आसपास फैट जमने लगता है और तोंद बाहर निकल जाती है. अगर आप डिनर को सही टाइम पर खा लेंगे, तो ना सिर्फ आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा. बल्कि, जिंदगी में कभी भी पेट नहीं निकलेगा. आइए जानते हैं कि बेली फैट कम करने के लिए किस टाइम डिनर करना चाहिए.

Lose belly fat: वेट लॉस के लिए रात में इस टाइम खाएं डिनर

बेली फैट घटाने के लिए डिनर को सही टाइम पर खाना बहुत जरूरी है. जो कि विभिन्न एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्रकार है.

दोपहर के खाना खाने के 5 घंटे के आसपास डिनर कर लेना चाहिए. क्योंकि, इसके बाद मेटाबॉलिक रेट धीमा होने लगता है. कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही रात का अंधेरा घिरने लगता है. circadian rhythm के हिसाब से मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है. इसलिए इस समय तक डिनर कर लेना चाहिए. वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लेने की सलाह देते हैं, ताकि पेट पूरी तरह से खाना पचा ले. ध्यान रखें कि मेटाबॉलिक रेट धीमा होने से खाना पच नहीं पाता है और फैट जमने लगता है.

Best time to have dinner: रिजल्ट

ऊपर दिए गए एक्सपर्ट्स के सुझावों को देखें, तो लाइफस्टाइल के मुताबिक बेली फैट घटाने के लिए सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर कर लेना सही है. एक सामान्य अनुमान के मुताबिक, अधिकतर लोग रात में 10-11 बजे के बीच सोने लगते हैं. इसलिए आपको रात में 8-9 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए.

Weight loss dinner diet: वेट लॉस के लिए रात की डाइट

अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो रात की डाइट में ये फूड्स खाएं. जैसे-

ओटमील

नट्स

अंडे

प्रोटीन वाले फूड्स

फाइबर वाले फूड्स

हेल्दी फैट्स वाले फूड्स, आदि

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.