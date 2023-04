Caffeine Benefits: कई बड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करती है कैफीन, रोज इतने अमाउंट में करें सेवन

Amount Of Caffeine Per Day: हम सभी को चाय या कॉफी पीने की आदत होती है, जिससे हमारा आलसपन दूर हो जाता है और झट से एनर्जी आ जाती है. इन चीजों में कैफीन पाया जाता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. हालांकि, आपने कई बार सुना या पढ़ा होता कि कैफीन के सेवन से नुकसान होता है, लेकिन हम आपसे बताएं कि कैफीन आपको फायदे पहुंचा सकता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हाल ही के एक शोध में यह बात सामने आई है कि कैफीन आपके शरीर के फायदे पहुंचा सकता है और कई बड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है. हालांकि, इसको लेने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

कैफीन क्या है? (What Is Caffeine)



कैफीन एक प्राकृतिक स्टीमुलेंट है जो आमतौर पर कॉफी, चाय, कोला, चॉकलेट और चेरी को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. यह एक प्रकार का उत्तेजक होता है जो आपको जागरूक और दिमाग को एक्टिव रखता है. हाल ही में कैफीन पर एक शोध किया गया. जर्नल बीमएजे मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, कैफीन मोटापे, दिल की बीमारी और टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को काफी कम कर सकता है. हालांकि, यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि कैफीन कैलोरी फ्री हो और इसका ज्यादा सेवन ना किया जाए, वरना कई दिक्कतें पैदा हो सकती है.

शोध में क्या आया सामने?

अध्ययन की सह-लेखक और एक्सेटर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ लेक्चरर डॉ. कैटरीना कोस ने बताया कि यदि कैफीन कैलोरी फ्री नहीं है तो परेशानी काफी बढ़ सकती है. इसके अलावा, कैफीन का जेनेटिक कनेक्शन भी पाया गया. इसको देखने के लिए शोधकर्ताओं ने मेंडिलियन रेन्डमाइजेशन नाम की एक तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें पाया गया कि कैफीन मेटाबॉलिज्म की गति के साथ दो सामान्य जीन वेरिएंट से भी जुड़े हैं. इन जीन का मेटाबॉलिज्म का सीधा कनेक्शन देखा गया.

रोजाना कितनी मात्रा में करें कैफीन का सेवन? (Right Amount Of Caffeine Per Day)

कैफीन की रोजाना सूचित मात्रा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग-अलग होती है. इसके अलावा, यह भी निर्धारित करता है कि कैफीन की मात्रा किस प्रकार के फूड और ड्रिंक्स से मिल रही है. आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को अधिकतम 400 मिलीग्राम होनी चाहिए. इसके अलावा, शरीर की स्थिति, उम्र, लिंग, उपयोगकर्ता के वजन और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों का दर्द, नींद न आने की समस्या आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए अगर आप कैफीन का सेवन करना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और संभवतः दिए गए अधिकतम मात्रा से कम कैफीन का सेवन करना चाहिए.

