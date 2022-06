Skin Care Tips: रात में फेस पर लगा लें नारियल तेल की हल्की परत, त्वचा पर आएगी चमक और दमक

Skin Care Tips: त्वचा के लिए नारियल तेल काफी फायदेमंद होता है. चेहरे पर नारियल तेल का इस्तेमाल करने से फेस पर ग्लो आने लगता है. वहीं, चेहरे के काले दाग हटाने के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. रात में चेहरे पर नारियल तेल लगाना बेहतरीन नाइटटाइम स्किन केयर रुटीन है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्किन केयर टिप अपनाते कैसे हैं, यानी चेहरे पर नारियल तेल लगाने का तरीका क्या है. ये सभी जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी.

Skin Care Tips: चेहरे पर नारियल तेल लगाने के स्किन बेनिफिट्स

स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्किन पर वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना फायदेमंद होता है. क्योंकि उसमें ज्यादा पोषण होता है. आइए अब चेहरे पर नारियल तेल लगाने के फायदे जानते हैं.

स्किन को नमी मिलती है, जिससे ड्राई स्किन का इलाज होता है.

सूरज की नुकसानदायक किरणों से होने वाली इंफ्लामेशन दूर होती है.

जख्म या चोट के निशान जल्दी गायब होते हैं.

इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण स्किन इंफेक्शन से बचाते हैं.

How to use coconut oil: चेहरे पर नारियल तेल लगाने का सही तरीका

रात में सोने से पहले फेसवॉश करके नारियल तेल को चेहरे पर लगाना चाहिए. सबसे पहले नारियल तेल की कुछ बूंदें लेकर हथेलियों के बीच रगड़ें. अब हथेलियों से चेहरे व गर्दन पर हल्के हाथ से मसाज करें. आप इसे अन्य त्वचा के हिस्सों पर भी लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि इस स्किन केयर टिप को रुई की मदद से ना अपनाएं. नारियल तेल को आंखों के अंदर ना जाने दें. नारियल तेल को नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. ऑयली स्किन वाले लोग सिर्फ दाग-धब्बों पर ही नारियल तेल लगाएं.