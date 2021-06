आपके बच्चे के दिमागी विकास को रोक सकता है कोरोना, आज से ही अपनाएं ये तरीके

हर जगह कोरोना का डर फैला हुआ है. यह डर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाल सकता है. वहीं, एक्सपर्ट ने आशंका जताई थी कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है. यह जानकारी भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं. लेकिन इस दौरान अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं. जिसके बारे में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ तरीके बताए हैं. आप इन टिप्स को फॉलो करके कोरोना को अपने बच्चे के दिमाग पर हावी होने से बचा सकते हैं और उसके लिए जरूरी सपोर्ट और प्यार दे सकते हैं.

कोरोना के डर का बच्चों के दिमाग पर प्रभाव

कोरोना का डर बच्चों के दिमाग पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा, लॉकडाउन में बाहरी समाज से कटाव भी इस समस्या में आग में घी का काम कर सकता है. बच्चों का दिमाग विकासशील होता है और कोरोना के बारे में ही सोचने से दिमाग अस्वस्थ हो सकता है. इसके अस्वस्थ होने से बच्चों के दिमागी विकास में बाधा आ सकती है. साथ ही कई मानसिक समस्याएं भी घेर सकती हैं. जैसे-

बच्चों के दिमाग पर कैसे हावी ना होने दें कोरोना का डर

भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इंफोग्राफिक वीडियो शेयर की है. जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के तरीके बताए हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

#COVID19 is affecting your teen's mental health . Show them your love and care, help them to manage their feelings and encourage them to connect with others to benefit their mental health. #Unite2FightCorona @PMOIndia @drharshvardhan @AshwiniKChoubey @PIB_India @mygovindia pic.twitter.com/K6Bmtv3kUL

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 9, 2021