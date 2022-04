Piles Causing Foods: ये 5 चीजें खाने से हो जाता है बवासीर रोग, इस समस्या से होती है शुरुआत

बवासीर रोग को अंग्रेजी में पाइल्स और हेमोरॉइड्स कहा जाता है. जिसके अंदर आपके गुदा व मलाशय में मौजूद नसों में सूजन आ जाती है और खून निकलने की समस्या भी हो सकती है. बवासीर रोग के पीछे कब्ज की समस्या सबसे मुख्य कारण होती है. इसलिए अगर आप कब्ज की समस्या से बचाव कर लेते हैं, तो बवासीर रोग (Foods to avoid for Piles Disease) से काफी हद तक बचा जा सकता है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन-से फूड्स हैं, जो कब्ज का कारण (Reasons of Constipation Problem) बनते हैं.

Piles Causing Foods: बवासीर रोग से बचने के लिए ना खाएं ये फूड्स

कब्ज की समस्या को बवासीर रोग का मुख्य कारण और शुरुआत माना जाता है. क्योंकि कब्ज के दौरान आपको मल निकालने में ज्यादा परेशानी होती है, जो गुदा और मलाशय की नसों व टिश्यू में सूजन पैदा कर सकती है. इसलिए कब्ज का कारण बनने वाले इन फूड्स से दूर रहें.

1. ग्लूटेन वाले फूड्स

ग्लूटेन वाले फूड्स कब्ज और पाइल्स का कारण बन सकते हैं. गेहूं, जौ जैसे अनाजों में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है. जो कि कुछ लोगों में ऑटोइम्यून डिजीज विकसित कर देता है और इम्यून सिस्टम उनके पाचन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है. इससे पहले कब्ज और फिर बवासीर रोग शुरू हो सकता है.

2. गाय का दूध और डेयरी प्रॉडक्ट्स

कुछ लोगों में गाय का दूध या उससे बने डेयरी प्रॉडक्ट्स भी कब्ज व पाइल्स की बीमारी विकसित कर सकते हैं. क्योंकि, गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन भी कब्ज पैदा कर सकता है. ऐसा कई शोध में साबित हुआ है. आप गाय के दूध की जगह सोया मिल्क का सेवन कर सकते हैं.

3. रेड मीट

रेड मीट का सेवन भी कब्ज के कारण बनने वाले बवासीर रोग की वजह बन सकता है. क्योंकि, रेड मीट में ना के बराबर फाइबर होता है और इसमें फैट की मात्रा भी ज्यादा होती है. जिस वजह से शरीर से आसानी से नहीं पचा पाता और यह इकट्ठा होकर शरीर से निकलने में परेशानी पैदा कर सकता है. बवासीर के मरीजों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए.

4. फ्राइड और फास्ट फूड

अगर आप ज्यादा मात्रा में फ्राइड या फास्ट फूड खाते हैं, तो आपको बवासीर की समस्या हो सकती है. क्योंकि, रेड मीट की तरह यह फूड्स भी लो फाइबर और हाई फैट्स वाले होते हैं. आपको इनकी जगह हरी सब्जियों, फलों आदि का सेवन करना चाहिए.

5. एल्कोहॉल

एल्कोहॉल शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा करता है, जिससे कब्ज की समस्या गंभीर हो जाती है. यह कब्ज की समस्या आगे चलकर मल को आसानी से निकलने में बाधा पैदा करती है और बवासीर रोग हो जाता है.