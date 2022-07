Acne Causes: फेस पर एक्ने की वजह बनते हैं 4 फूड, आज ही डाइट से निकाल फेंकिए, मिलेगा 'सोहणा मुखड़ा'

Causes of Acne: कई फिल्मी गानों में आप ने 'सोहणा मुखड़ा' शब्द जरूर सुना होगा, जिसे बेदाग और निखरी त्वचा से समझा जा सकता है. मगर पिंपल्स और एक्ने आपके सोहणे मुखड़े पर ग्रहण बनकर खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं. लेकिन मुंहासों से बचने का एक असरदार तरीका है. जिसमें आपको एक्ने और पिंपल्स का कारण बनने वाले फूड्स को डाइट से निकाल देना है. ये फूड्स मॉनसून में फेस पर एक्ने (Foods that increase acne on face) बढ़ा देते हैं और आपका चेहरा मुंहासों (pimples on face) से भर जाता है.

आइए जानते हैं कि मुंहासों का कारण बनने वाले फूड्स (Acne Causing Foods) कौन-से हैं.

Acne Causing Foods: चेहरे पर मुंहासों का कारण बनने वाले फूड

मुंहासों का कारण बनने वाले फूड्स का सेवन करने से आपके शरीर में हॉर्मोनल और केमिकल बदलाव होते हैं. जिस कारण त्वचा व चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं. आइए मुंहासों का कारण बनने वाले 4 फूड्स के बारे में जानते हैं.

1. हाई शुगर वाले फूड - High Sugar Foods Side Effects

पिंपल्स का कारण बनने वाले फूड्स में सबसे पहले वो फूड्स आते हैं, जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. क्योंकि, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने से इंफ्लामेशन बढ़ती है और साथ में सीबम निकलने की मात्रा भी बढ़ जाती है. इसलिए आपको चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, केक, आइसक्रीम जैसे हाई शुगर वाले फूड्स को डाइट से निकाल देना चाहिए.

2. तला-भुना खाना - Fried Foods Side Effects

बरसात में लोगों को तला-भुना खाना काफी पसंद आता है. लेकिन आपकी त्वचा के लिए फ्राइड फूड्स नुकसानदायक होते हैं. अगर आपको एक्ने परेशान करते हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं, तो फ्राइड फूड्स से दूरी बना लें. क्योंकि, चिप्स, पैटीज, फ्राइस जैसे फ्राइड फूड्स खाने से सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड कार्ब्स मिलता है, जिसके कारण त्वचा ज्यादा सीबम बनाने लगती है.

3. डेयरी उत्पाद - Dairy Products Side Effects

दूध, पनीर, मावा जैसे डेयरी उत्पाद हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. लेकिन अत्यधिक मात्रा में इनका सेवन करने पर आपके चेहरे पर फोड़े-फुंसी हो सकते हैं. क्योंकि, पाचन के दौरान डेयरी उत्पादों से निकलने वाला प्रोटीन मुंहासे पैदा करता है.

4. व्हे प्रोटीन पाउडर - Whey Protein Side Effects

अगर आप जिम जाते हैं और व्हे प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो आपके चेहरे पर एक्ने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है. क्योंकि, व्हे प्रोटीन में कुछ अमिनो एसिड ऐसे होते हैं, जो स्किन सेल्स को जेती से बढ़ाते हैं और मुंहासों का कारण बनते हैं.

What to eat to avoid Pimple: पिंपल्स रोकने के लिए क्या खाएं

ग्रीन टी

प्रो-बायोटिक्स फूड

ओमेगा-3 फैटी एसिड

हल्दी

विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक