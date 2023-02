Heart Attack In Gym: जिम में पुश-अप कर था 24 साल का युवक, अचानक सीने में उठा दर्द और हो गई मौत

वर्कआउट सेशन के दौरान एक युवक की अचानक मौत के चौंकाने वाले वीडियो ने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यह घटना कुछ ऐसे मामलों की याद दिलाती है जो देश ने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं. यह पहली बार नहीं है जब किसी की जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई हो. बीते वर्ष मशहूर टीवी अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. इसके अलावा, साउथ सुपरस्टार पुनेश राजकुमार का 29 अक्टूबर, 2021 को वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. ये लिस्ट दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.

He died at gym due to heart attack. pic.twitter.com/FbA6hghS4E

