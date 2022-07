Lose Belly Fat: सोने से आधा घंटा पहले लें ये पाउडर, नींद के वक्त गायब हो जाएगी पेट की चर्बी

Lose Belly Fat: बेली फैट कई बीमारियों का कारण बन सकता है. बेली फैट के साथ मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियां घेरने लगती हैं. अगर आप तेजी से बेली फैट घटाकर पतली कमर पाना चाहते हैं, तो एक खास पाउडर का सेवन करें. सोने से आधा घंटा पहले ये पाउडर लेने से आपके पेट की चर्बी नींद के दौरान गायब (Weight loss while sleeping) हो जाएगी, आइए जानते हैं कैसे...

Powder to Lose Belly Fat: बेली फैट कम करने के लिए लें ये पाउडर

आपके शरीर में अधिकतर बदलाव नींद के दौरान ही होते हैं. क्योंकि, इस समय टिश्यू रिपेयर होते हैं और उनमें बदलाव होते हैं. इसलिए बेली फैट को बर्न करने के लिए आप रात में सोने से पहले ये पाउडर ले सकते हैं. आइए वजन कम करने वाले चमत्कारिक पाउडर को बनाने का तरीका जानते हैं.

सामग्री

2 चम्मच हरड़ पाउडर

3 चम्मच सौंफ

2 चम्मच जीरा

1 चम्मच करी पत्ता पाउडर

Belly Fat Removal Tips: वेट लॉस पाउडर बनाने का तरीका

सबसे पहले सौंफ और जीरा को मिलाकर धीमी आंच पर रोस्ट करें. आपको 2 से 3 मिनट ही इसे आंच पर भूनना है. इसके बाद इन चीजों को ग्राइंड करके पाउडर बना लें. अब इस मिक्सचर में हरड़ पाउडर और फिर करी पत्ता पाउडर मिलाएं. आखिर में 1 से 2 मिनट इस मिक्सचर को मिलाएं.

How to lose belly fat: बेली फैट कम करने वाला पाउडर कैसे लें?

रात में सोने से आधा घंटा पहले इस वेट लॉस पाउडर को 1 चम्मच सीधा खा सकते हैं.

वहीं, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच चूर्ण मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं.

वजन घटाने के लिए ध्यान रखें ये बात

रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटा पहले जरूर खा लें.

जंक फूड और मीठे से दूरी बनाएं.

What to eat to lose weight: बेली फैट कम करने के लिए होममेड पाउडर के फायदे

हरड़ पाउडर से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है. भूख कंट्रोल करने में सौंफ मदद करती है. जिससे वजन नहीं बढ़ता. करी पत्ता बॉडी को डिटॉक्स करके वजन कम करने में मदद करता है. जीरे का सेवन करने से भी मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कमर पतली बनती है.