Longevity increase TIPS: लंबी उम्र तक जीना है तो लाइफस्टाइल में करें ये 5 बड़े बदलाव, बुढ़ापा रहेगा दूर

Longevity increase TIPS: लंबी उम्र हर कोई जीना चाहता है, लेकिन ये चाहत सभी की पूरी नहीं होती. लंबी उम्र तक स्वस्थ और जीने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बेहद जरूरी है. हेल्दी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, आप हमेशा हंसते रहें और जीवन के हर पल को मुस्कुराते हुए जीएं, ये सब अच्छी और हेल्दी आदतों पर डिपेंड करता है. हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हमने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अबरार मुल्तानी (Dr. Abrar Multani, Ayurvedic Expert) से बातचीत की.

लंबी उम्र तक फिट और स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स - Follow these tips to stay fit and healthy for a long life

1. डाइट हमेशा हेल्दी लें

लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने के लिए डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करें. इसके लिए आप डाइट में अनाज, फलियां और नट्स को डाइट में रोज शामिल करें. ये फूड्स कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूपर होते हैं, शरीर के अंगों को स्वस्थ रखते हैं.

2. रेड मीट से दूरी बनाएं

अधिक मात्रा में रेड मीट न खाएं, रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल, अस्वास्थ्यवर्धक फैट मौजूद होता है, जो हृदय रोगों को बढ़ाता है. साथ ही प्रॉसेस्ड मीट या फूड्स पेट के कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं. इसलिए इन चीजों को खाने से बचें.

3. धूप में बैठना जरूरी है

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल की रोशनी में रहने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर बाहर जाकर नेचुरल रोशनी में रहें. धूप रोशनी का प्राकृतिक सोर्स है, साथ ही इससे विटामिन डी भी मिलती है, जो हड्डियों, दांतों के साथ ही शरीर के कई अंदरूनी कार्यों में भी मदद करता है. यदि आप लंबी उम्र तक हड्डियों की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो विटामिन डी के लिए सुबह की धूप में आधा घंटा जरूर बैठें.

4. फिजिकली एक्टिव जरूरी है

फिजिकली एक्टिव नहीं रहने से आप ना सिर्फ मोटापे का शिकार होंगे, बल्कि हडड्यिां, मांसपेशियां सभी कमजोर होने लगेंगी. साथ ही शरीर में रक्त प्रवाह सही से नहीं होगा. एक रिपोर्ट से अनुसार, लंबी उम्र तक जीने के लिए प्रतिदिन 10 हजार कदम चलना बहुत जरूरी है. जो लोग जिमिंग, इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हैं, उन्हें फिट और एक्टिव रहने के लिए चलना-फिरना, टहलना बहुत जरूरी है.

5. स्ट्रेस को कहें बाय-बाय

स्ट्रेस आपको जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है. इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वजह वर्क प्रेशर, परिवार, आर्थिक तंगी, नौकरी जाने की चिंता, जॉब अच्छी ना मिलने का स्ट्रेस शामिल हैं, बेहतर है कि आप स्ट्रेस, एंग्जायटी को कम करने की कोशिश करें. इसके लिए मेडिटेशन करें, इससे दिमाग को शांति मिलने के साथ ही आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.

