Loose motion treatment: लूज मोशन होने पर भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Loose motion treatment: लूज मोशन हमारे शरीर को पूरी तरह पस्त कर देता है. बार-बार दस्त जाने से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है. इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि वह सही से उठ भी नहीं पाता है. खासतौर पर जब पेट गर्मियों के दौरान खराब होता है. जब भी आप इस परेशानी से जूझें तो अपने खान-पान का खास ध्यान रखें, वरना ये समस्या बढ़ सकती है.

लूज मोशन क्यों होते हैं?

लूज मोशन होने की कोई फिक्स वजह नहीं है. ये कई कारणों से हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो फूड पॉइजनिंग,लैक्टोज इंटॉलरेंस और इंफेक्शन, लूज मोशन का कारण बनते हैं. इसके अलावा अधिक कॉफी और मैग्निशियम के सेवन से भी यह समस्या होने लगती है. अधिक चटपटा खाने से भी लूज मोशन के शिकार हो सकते हैं.

क्या है लूज मोशन?

इसके नाम से पता चलता है कि जब कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा होता है तो दिनभर में कई बार पानी जैसा पतला मल त्याग होने लगता है. इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो डिहाइड्रेशन (Dehydration) यानी शरीर में पानी की कमी की भी समस्या हो सकती है, जो हमें और अधिक बीमार कर सकती है.

लूज मोशन के कॉमन लक्षण

पेट दर्द

पेट फूलना

लूज मोशन के दौरान न खाएं ये चीजें- Do not eat these food during loose motion

फ्राइड फूड्स से बचें

लूज मोशन के दौरान फ्राइड फूड्स खाने से बचें, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में समय लेता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और लूज मोशन बढ़ने लगता है.

डेयरी प्रोडक्ट्स से बचें

लूज मोशन के दौरान डेयरी प्रोडक्ट से बचें. क्योंकि इनके सेवन से लूज मोशन की समस्या बढ़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों में लैक्टोज के रूप में चीनी होती है.

मीठी चीजों से बचें

लूज मोशन में मीठी चीजों के सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि मीठे पर्दाथों का सेवन गैस, ऐंठन, पानी जैसा मल और पेट दर्द का कारण बनता है, जिससे ज्यादा लूज मोशन होने लगते हैं. एक बात और कि लूज मोशन के दौरान चाय या कॉफी बिल्कुल भी न पिएं. ये आपके बड़ी आंतो से पानी खिंचता है, जिससे लूज मोशन की समस्या बढ़ जाती है.

पैक्ड फ्रूट जूस से बचें

लूज मोशन के दौरान फ्रूट जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैक्ड जूस में भी कंस्ट्रेंट फॉर्म में शुगर होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

Causes Of Hair Fall: इन वजहों से झड़ने लगते हैं बाल, बचने के लिए जरूर करें ये 3 काम

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.