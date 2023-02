Sleeping Tips: रात में अच्छी नींद लाने में मैग्नीशियम करेगा आपकी मदद, खाना शुरू करें ये 5 चीजें

Eat Magnesium Rich Foods For Better Sleep: बहुत से लोगों को नींद न आने की गंभीर समस्या रहती है. जैसा कि हम सब जानते हैं, एक अच्छी और सुकून भरी नींद सभी के लिए बहुत जरूरी होती है. नींद पूरी न होने या नींद न आने की समस्या हमें कई और बीमारियों के जोखिम में डाल सकती है. ऐसे में मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है, जो नींद लाने में सहायक होता है. इससे भरपूर आहार के सेवन से आपको अच्छी नींद आ जाती है. यहां बताया गया है कि अगर नींद की समस्या से परेशान हैं, तो मैग्रनीशियम आपकी कैसे मदद कर सकता है और किन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम की पूर्ती कर सकते हैं.

नींद के लिए मैग्नीशियम कैसे सहायक (How Magnesium Is Helpful In Sleep)

एक शोध से पता चलता है, कि यह हमारे सर्कैडियन लय को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, जो बाद में पूरे दिन हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है. मैग्नीशियम युक्त भोजन करने से यह संकेत मिलता है, कि अब बिस्तर पर जाने का समय हो गया है. इसके अलावा, यह मस्तिष्क में जीएबीए मार्गों के एक एगोनिस्ट के रूप में विश्राम और नींद को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में भी मदद करता है. मैग्नीशियम का सेवन तनाव से भी राहत दिलाने में सहायक होता है. मैग्नीशियम को शांत प्रभाव के लिए जाना जाता है. इससे आसान और अधिक आरामदायक नींद आती है.

डाइट में मैग्नीशियम के लिए ये फूड्स खाएं (Foods Rich In Magnesium)

1. स्नैक्स में नट और बीज

नट्स और बीजों में कद्दू के बीज, काजू, ब्राजील नट्स और यहां तक कि सूरजमुखी के बीजों में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है. जब आप रात में सोने की तैयारी करते हैं, तो एक छोटी मुट्ठी भर ये सभी खा लें. ये आपको तृप्त रहने में मदद करेंगे. साथ ही सोने से पहले मैग्नीशियम की खुराक मिल सकती है.

2. मैग्नीशियम सप्लीमेंट

नींद के लाभों को पाने का सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक तरीका है मैग्नीशियम. आप स्लीप सपोर्ट जैसे पूरक का विकल्प चुनें. आपको की तरह के फूड्स से मैग्नीशियम सप्लीमेंट मिल सकता है. वहीं भोजन से मिलने वाले मैग्नीशियम की ओवरडोज नुकसानदायक नहीं होती है.

3. केला जरूर खाएं

मैग्नीशियम से भरपूर स्लीपिंग स्नैक्स के लिए केला एक बढ़िया विकल्प है, जिसमें हाई मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है. अगर आपके केले में थोड़ा सा वालनट बटर मिल जाए तो ये और भी मैग्नीशियम पैक करेगा.

4. स्वादिष्ट मैग्नीशियम ड्रिंक

मैग्नीशियम को पाउडर, तरल या पेय रूपों में भी सप्लीमेंट किया जा सकता है. आप एक ग्लास पानी में मैग्नीशियम पाउडर मिलाकर इसे पी सकते हैं. बस सुनिश्चित करें कि आप सोने के एक घंटे पहले पिएं.

5. डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम की काफी अच्छी मात्रा में होता है. याद रखें कि अधिक डार्क चॉकलेट न खाएं, क्योंकि, डार्क चॉकलेट में कुछ कैफीन भी होता है. जिसके अधिक सेवन से आपको समस्या हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं