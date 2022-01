सर्दी में सुबह करें 1 छोटा-सा काम, तुरंत आ जाएगी शरीर में गर्मी, बिल्कुल नहीं लगेगी ठंड

Yoga for Winters: सर्दियों में ठंड के कारण कंबल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. वहीं, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है. लेकिन, हम आपको इस आर्टिकल में ऐसा प्राणायाम योग (Pranayama in Winters) बताने जा रहे हैं, जो शरीर में गर्मी ला देगा. शरीर को गर्म रखने वाला यह प्राणायाम योग करना काफी आसान है. लेकिन, यह बहुत जल्द शरीर को गर्म करता है. आइए जानते हैं कैसे...

Yoga to stay warm in winters: ठंड में शरीर को गर्म रखने वाले प्राणायाम

हमारा शरीर प्राण से चलता है और इसी प्राण को मजबूत बनाने में प्राणायाम (What is Pranayama) मदद करते हैं. यहां बताए जा रहे आसान प्राणायाम योग में कोई भी एक प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो सुधर जाता है, जिससे तुरंत ही शरीर में गर्मी आने लगती है. लेकिन, कुछ सावधानियों को ध्यान रखना भी ना भूलें. आइए, पहले शरीर को गर्म करने वाले प्राणायाम जान लेते हैं.

1. भस्त्रिका प्राणायाम - Bhastrika Pranayama

सबसे पहले कमर, गर्दन को सीधा रखते हुए सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं. अब मन को शांत करें और शरीर को ढीला रखें. इसके बाद पहले धीमी गति से सांस लेना और छोड़ना शुरू करें. अब धीरे-धीरे सांस को तेज गति से लें और छोड़ें. सांस पूरी गहराई से लें और छोड़ें. अंत में धीरे-धीरे सांस को सामान्य गति पर ले आएं. भस्त्रिका प्राणायाम को 5 से 10 मिनट करने के बाद कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाएं.

2. सूर्यभेदी प्राणायाम - Surya bhedi Pranayama

सूर्यभेदी प्राणायाम दायीं नासिका से किया जाता है, क्योंकि इसे सूर्य नाड़ी से जुड़ा मानते हैं. सबसे पहले सिद्धासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं. अब बायीं नासिका को दाएं हाथ से बंद करते हुए मध्यमा और तर्जनी उंगली माथे पर रखें. अब दायीं नासिका से धीमी गति से सांस लें और फिर छोड़ें. इसके बाद सांस को तेज-तेज गति से लें और छोड़ें. इसके बाद धीरे-धीरे सांस को सामान्य गति पर ले आएं. सूर्यभेदी प्राणायाम भी 5 से 10 मिनट करने के बाद कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाएं.

Pranayama Precautions: प्राणाायम के दौरान सावधानियां

हृदय रोग, मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर या दमा के रोगी ये प्राणायाम ना करें.

पित्त प्रवृत्ति के लोग भी ये प्राणायाम योग ना करें.

गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास ना करें.

खाली पेट और सुबह के समय ही इन प्राणायामों का अभ्यास करें.

अगर इन प्राणायाम को करते समय आपको चक्कर, उल्टी, असहजता आदि होती है, तो तुरंत इसे रोककर आंख बंद करके लेट जाएं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.