Winters में छोटे बच्चों को बहुत सताती है ये दिक्कत, ऐसे रखना होगा खास ख्याल

Common cold in babies: सर्दी का मौसम छोटे बच्चों के लिए काफी नाजुक होता है. क्योंकि, ठंड के कारण उन्हें सर्दी-जुकाम होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. सर्दी-जुकाम से बेबी को बचाने के लिए कुछ टिप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. वरना, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम आम इंफेक्शन से बचाव प्रदान नहीं कर पाता है. मायोक्लीनिक के मुताबिक, जन्म के पहले साल में शिशु को करीब 6 से 8 बार सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है. छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

Cold in babies: छोटे बच्चों में सर्दी-जुकाम के लक्षण

सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छोटे बच्चे अपनी परेशानी के बारे में बता नहीं सकते हैं. इसलिए आप उनके अंदर सर्दी-जुकाम के लक्षणों (Symptoms of cold in babies) की पहचान करके सही कदम उठा सकते हैं. जैसे-

नाक बहना

बंद नाक

नाक से डिस्चार्ज होना, शुरू में यह डिस्चार्ज पारदर्शी होता है, लेकिन धीरे-धीरे पीला व हरे रंग में बदल सकता है

जुकाम के साथ बुखार भी आ सकता है.

छींकना

खांसी

भूख ना लगना

चिड़चिड़ापन

सोने में दिक्कत

नाक बंद होने के कारण दूध पीने में दिक्कत आना, आदि

Prevention of Cold in baby: छोटे बच्चे को जुकाम से बचाने के टिप्स

मायोक्लीनिक के मुताबिक, छोटे बच्चों को जुकाम से बचाने के लिए निम्नलिखित टिप्स का ध्यान रखना चाहिए. जैसे-

1. इन लोगों से दूर रखें नवजात

अगर आपका शिशु नवजात है, तो उसे ऐसे लोगों से दूर रखें जो पहले से ही बीमार हों. क्योंकि, बीमार लोगों के संपर्क में आने से नवजात शिशु वायरस व बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकता है. वहीं, बच्चे को बाहर ले जाने से बचें.

2. बच्चे को छूने या खिलाने से पहले हाथ धोएं

आपके हाथों पर कई कीटाणु हो सकते हैं, जिनसे बच्चे का कमजोर इम्यून सिस्टम बचाव ना कर पाए. इसलिए बच्चे को कुछ खिलाने या उसे छूने से पहले हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धोएं. आपको कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए. अगर आपके घर में बड़े बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी ये आदत सीखाएं.

3. बेबी के खिलौनों को साफ रखें

अगर आपका बेबी खिलौने से खेलता है, तो उसके खिलौने समय-समय पर साफ करते रहें. क्योंकि, इन पर हानिकारक बैक्टीरिया व वायरस विकसित हो सकते हैं. इसके साथ ही उसके खिलौनों से किसी और को ना खेलने दें.

4. छींकते या खांसते हुए रुमाल या टिशू पेपर का इस्तेमाल करें

बेबी को जुकाम से बचाने के लिए आपको या किसी और को घर में छींकते या खांसते हुए रुमाल या टिशू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि, छींकने या खांसने के दौरान बैक्टीरिया या वायरस दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आपके पास टिशू पेपर या रुमाल नहीं है, तो कोहनी के अंदर छींकें या खांसें. इसके बाद अपने हाथ धोएं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.