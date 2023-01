सर्दियों में Room Heater चलाकर सोने से पहले जान लें ये बात! जोखिम में पड़ सकती है आपकी जान

Sleeping In Room Heater Can Be Dangerous: अधिक ठंड पड़ने पर हर कोई आग, हीटर का सहारा लेता है. आजकल ज्यादातर लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करने लगे हैं. लेकिन इसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. जानें...