Utthan Pristhasana: शिल्पा शेट्टी ने किया 'छिपकली आसन', Planks Exercise से कई गुना मुश्किल, पेट बना देगा पतला

बॉलीवुड हीरोइन शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं और इसके कारण वह काफी सुर्खियों में भी रहती हैं. शिल्पा शेट्टी ने इस बार 'छिपकली आसन' किया है. दरअसल इस आसन का नाम उत्थान पृष्ठासन (utthan pristhasana) है, जिसे अंग्रेजी में छिपकली यानी लिजर्ड पोज (Lizard Pose) भी कहते हैं. आइए 'छिपकली आसन' यानी उत्थान पृष्ठासन के फायदे और करने का तरीका जानते हैं. बता दें कि यह योगासन करना प्लैंक एक्सरसाइज (plank exercise) से कई गुना मुश्किल है.

'छिपकली आसन' या उत्थान पृष्ठासन के फायदे (Lizard Pose Benefits)

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बताया कि उत्थान पृष्ठासन करने से ना सिर्फ आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है, बल्कि यह हैमस्ट्रिंग्स, हिप फ्लैक्सर्स और ग्रोइन एरिया की मसल्स को खोलता है. वहीं, इसकी मदद से अंदरुनी जांघ, क्वाड्स भी मजबूत बनते हैं. इसके अलावा, यह योगासन रोजाना करने से आपके पेट की चर्बी बहुत जल्दी घट जाती है और पेट पतला हो जाता है.

नोट- अगर आपको घुटने या कूल्हे में कोई चोट या कमजोर कंधों की समस्या है, तो इस योगासन को ना करें.

Lizard Pose Steps: 'छिपकली आसन' या उत्थान पृष्ठासन करने का तरीका

Giving the body a good stretch early in the day works wonders. It can relieve stress/tension pain by aiding your muscles and mind with blood circulation preparing your body for the day ahead. So, I decided to start my day under the sky, feet on the ground… #SSApp pic.twitter.com/Lx8FLBPdnW

— SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) September 6, 2021